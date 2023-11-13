«По щучьему велению» вошел в десятку самых кассовых отечественных фильмов

Фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 1,8 млрд рублей и вошел в десятку самых кассовых российских картин. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

«Попали в десятку!»: Фильм «По щучьему велению» сравнили с картинами Disney

Отмечается, что семейное кино по мотивам русской народной сказки заняло восьмое место среди самых успешных фильмов отечественного производства. Картина обошла фильмы «Сталинград», «Последний богатырь», «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел».

«По щучьему велению» возглавляет российский кинопрокат третий уикенд подряд. За 9–12 ноября фильм собрал 308,4 млн рублей. Также в число лидеро проката вошли картины «Катастрофа» (29 млн рублей), «Синдром» (24,9 млн рублей), «Человек ниоткуда» (18,8 млн рублей).

Ранее сообщалось, что фильм «По щучьему велению» за две недели проката собрал 1,44 млрд рублей, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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