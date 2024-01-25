Фильм «Брат 3» выйдет в российский прокат 1 февраля
В российский прокат 1 февраля выходит нашумевшая кинокартина «Брат 3» в постановке Валерия Переверзева, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Создатели фильма планировали запустить кинопоказы в российских кинотеатрах ещё в ноябре прошлого года, однако прокатное удостоверение не было вовремя выдано Министерством культуры из-за некоторых спорных вопросов. Чиновников не устроили некоторые «художественные решения» авторов ленты.
«Брат 3» самостоятельное произведение, не имеющее никакого отношения к знаменитой дилогии Алексея Балабанова. Главные роли в новом фильме исполняют сыграли Василий Карпенко, братья Юрий и Владимир Торсуевы, Эрик Робертс, рэпер Птаха и другие.
Ранее стало известно, что рэпер Птаха пытался убедить автора «Брата 3» переименовать фильм, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru