Фильм «Брат 3» выйдет в российский прокат 1 февраля

Создатели фильма планировали запустить кинопоказы в российских кинотеатрах ещё в ноябре прошлого года, однако прокатное удостоверение не было вовремя выдано Министерством культуры из-за некоторых спорных вопросов. Чиновников не устроили некоторые «художественные решения» авторов ленты.

«Брат 3» самостоятельное произведение, не имеющее никакого отношения к знаменитой дилогии Алексея Балабанова. Главные роли в новом фильме исполняют сыграли Василий Карпенко, братья Юрий и Владимир Торсуевы, Эрик Робертс, рэпер Птаха и другие.

Ранее стало известно, что рэпер Птаха пытался убедить автора «Брата 3» переименовать фильм, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

