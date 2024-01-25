Вышел новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» по повести Булычёва об Алисе

Новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» обнародовала кинокомпания «Централ Партнёршип». Картина снята по мотивам одноимённой повести писателя Кира Булычёва о приключениях Алисы Селезневой.

По этому произведению в Советском Союзе в 1984 году в СССР уже был снят популярный пятисерийный фильм «Гостья из будущего». Режиссёр новой экранизации Александр Андрющенко. Сценарий написал Андрей Золотарёв, автор сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Кинокартина повествует о современном ученике средней школы Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит вступить в схватку с космическими пиратами, чтобы восстановить ход времени.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», главные роли в фильме исполнили молодые звёзды Марк Эйдельштейн и Дарья Верещагина. Вместе с ними снялись такие мэтры, как Константин Хабенский, Александр Петров и Виктория Исакова.

Выход в прокат картины был изначально запланирован на конец 2023 года, однако премьеру перенесли на 18 апреля 2024.

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ФОТО: Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
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