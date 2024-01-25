Вышел новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» по повести Булычёва об Алисе

Кинокартина повествует о современном ученике средней школы Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит вступить в схватку с космическими пиратами, чтобы восстановить ход времени.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», главные роли в фильме исполнили молодые звёзды Марк Эйдельштейн и Дарья Верещагина. Вместе с ними снялись такие мэтры, как Константин Хабенский, Александр Петров и Виктория Исакова.

Выход в прокат картины был изначально запланирован на конец 2023 года, однако премьеру перенесли на 18 апреля 2024.

