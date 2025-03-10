«Выход из зоны комфорта!»: Катя IOWA о сюрпризах Недели моды в Париже

Два найденных в Париже костюма станут основой для новых шоу, сказала в эфире НСН певица, пообещав представить на сольных концертах в мае «потрясающий костюм» из Женевы.

Певица Катя IOWA в интервью НСН рассказала об участии в Неделе моды в Париже, которая проходит в столице Франции с 3 по 11 марта. Певица отметила, что сделанные там находки найдут отражение в ее будущих шоу.

«Это невероятный опыт и выход из зоны комфорта! В Париже я вспомнила свой 2010-й, как я приехала в Петербург и знакомилась с разными людьми, ходила на кастинги. Сейчас я приехала как медийная персона, о которой они не слышали, тем более в индустрии моды. Мы получили приглашения на презентации и показы коллекций в шоурумах. Нас пригласили на вечеринку агентства Lucien Pagès, еще одним ярким событием стало посещение стритстайла и шоу бренда DURAN LANTINK. Я обожаю этого голландского дизайнера, который активно поддерживает идеи утилизации в моде», - отметила певица.
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IOWA также пообещала фанатам, что парижское вдохновение преобразит ее концерты и шоу.

«Для меня эти 12 дней в Париже - как возможность набраться идей и смелости перейти к действию. Вчера из Женевы прилетел потрясающий костюм для предстоящих сольников в мае. Это вдохновляет меня. Мы даже решили создать номера для шоу, оттолкнувшись от двух костюмов, которые здесь нашли», - заключила собеседница НСН.

По данным СМИ, на показе новой коллекции модного дома Balenciaga в рамках Недели моды в Париже в числе приглашенных звезд были звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн, а также российская певица Zivert.

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец ранее рассказал «Радиоточке НСН» о рок-н-ролльных трендах в одежде и прическах.

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