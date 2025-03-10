«Выход из зоны комфорта!»: Катя IOWA о сюрпризах Недели моды в Париже

IOWA также пообещала фанатам, что парижское вдохновение преобразит ее концерты и шоу.

«Для меня эти 12 дней в Париже - как возможность набраться идей и смелости перейти к действию. Вчера из Женевы прилетел потрясающий костюм для предстоящих сольников в мае. Это вдохновляет меня. Мы даже решили создать номера для шоу, оттолкнувшись от двух костюмов, которые здесь нашли», - заключила собеседница НСН.

По данным СМИ, на показе новой коллекции модного дома Balenciaga в рамках Недели моды в Париже в числе приглашенных звезд были звезда фильма «Анора» Марк Эйдельштейн, а также российская певица Zivert.

Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец ранее рассказал «Радиоточке НСН» о рок-н-ролльных трендах в одежде и прическах.

