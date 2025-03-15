«Бурлеск в нашем времени»: Гуляев о новой коллекции и усталости от худи
Игорь Гуляев в эфире НСН отметил, что в новой коллекции использовал такие насыщенные цвета, как изумрудный, винный, бордо, а также оттенки зеленого.
Дизайнер Игорь Гуляев в интервью НСН рассказал, что устал от худи и другой повседневной одежды, и потому решил представить в новой коллекции нечто изысканное, используя бархат, велюр, вельвет, кожу, шелк и мех.
Четвертая Московская неделя моды пройдет c 13 по 18 марта 2025 года в ЦВЗ «Манеж». Игорь Гуляев представит свою коллекцию под названием «Назад, вчера – Сегодня…Завтра…» 17 марта. Источником вдохновения при создании послужило время, пересекающее эпохи и ускользающее в будущее. По словам Гуляева, ему близки по духу модные образы дореволюционной Россию.
«Идея пришла ко мне, когда я просто-напросто устал от худи и простой повседневной одежды, которая прижилась у каждого после пандемии. Мне захотелось показать красивое мастерство, умение сегодня реализовать фантазии творческого человека. Я очень люблю дореволюционную Россию, время Гэтсби. У меня в голове закружилась вспомогательная история, захотелось сделать переход из того периода бурлеска, вечерней красоты в сегодняшнее время. Мне кажется, это затронет многих людей, поскольку, получилось очень красиво и очень вкусно», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, вдохновляясь прошлым, он все же смотрит в будущее, задавая авторский тренд.
«Мне ближе условное "завтра", надеюсь, так будет всегда. Я не возвращаюсь назад, но помню о той красоте, которая уже была создана. Я за то, чтобы не забывать прошлое, но смотреть вперед в будущее. Люблю смешение фактур, тканей, периодов времен. В этой коллекции у меня было раздолье для креатива. Цветовая гамма коллекции более темная, поскольку это осень-зима 2025-2026. Присутствуют насыщенный изумрудный, винный и бордо, золотой, а также различные оттенки зеленого. Все очень изысканно классово, в то же время носибельно. Среди фактур встречается бархат, велюр, вельвет, кожа, шелк, искусственный и натуральный мех, это является ДНК бренда. В коллекцию я попытался вместить все материалы, чтобы работать на разного покупателя, я думаю обо всех», - заявил Гуляев.
Ранее дизайнер также рассказал «Радиоточке НСН», что в грядущих весеннем и летнем сезонах в тренде будут приталенные силуэты, макси пальто, юбки, длинные пиджаки и жакеты, при этом предметы гардероба из прошлой коллекции можно актуализировать новыми аксессуарами.
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