«Бурлеск в нашем времени»: Гуляев о новой коллекции и усталости от худи

Как добавил собеседник НСН, вдохновляясь прошлым, он все же смотрит в будущее, задавая авторский тренд.

«Мне ближе условное "завтра", надеюсь, так будет всегда. Я не возвращаюсь назад, но помню о той красоте, которая уже была создана. Я за то, чтобы не забывать прошлое, но смотреть вперед в будущее. Люблю смешение фактур, тканей, периодов времен. В этой коллекции у меня было раздолье для креатива. Цветовая гамма коллекции более темная, поскольку это осень-зима 2025-2026. Присутствуют насыщенный изумрудный, винный и бордо, золотой, а также различные оттенки зеленого. Все очень изысканно классово, в то же время носибельно. Среди фактур встречается бархат, велюр, вельвет, кожа, шелк, искусственный и натуральный мех, это является ДНК бренда. В коллекцию я попытался вместить все материалы, чтобы работать на разного покупателя, я думаю обо всех», - заявил Гуляев.

Ранее дизайнер также рассказал «Радиоточке НСН», что в грядущих весеннем и летнем сезонах в тренде будут приталенные силуэты, макси пальто, юбки, длинные пиджаки и жакеты, при этом предметы гардероба из прошлой коллекции можно актуализировать новыми аксессуарами.

