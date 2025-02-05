Представитель Витаса: Певец покорил главу КНР Си Цзиньпина

При этом пик популярности Витаса пришелся на допандемийный период. Пудовкин отметил, что в Китае высоко ценят вокал и актерские качества знаменитости, а фанаты копируют его стиль. Певец также планирует записать альбом на китайском языке. «В частности, мы намерены перевести самые топовые хиты, чтобы слушатели из КНР могли лучше погрузиться в суть творчества любимого артиста», — подчеркнул Пудовкин.

Вместе с тем возвращаться на российскую сцену певец пока не планирует, отметил представитель Витаса.

Ранее Витас на одном из последних концертов турне по городам Китая обратил на себя внимание публики неадекватным поведением. Находясь на сцене, он всё время дергался, тряс головой и щурил глаза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

