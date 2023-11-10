«Полмиллиона за корпоратив»: Отказ Витаса от России связали с продюсером
Помимо концертов в Китае популярен мерч с Витасом, а его гонорары за выступлдения на закрытых вечеринках доходят до $500 тыс, сказал в эфире НСН Вадим Преображенский.
Певец Витас по-прежнему популярен в Китае и ему нет смысла выступать в России, где его не принимает шоу-бизнес, объяснил в интервью НСН кинокомпозитор, музыкальный продюсер Вадим Преображенский.
Продюсер Витаса Сергей Пудовкин ранее сообщил изданию «Утро.ру», что в ближайших планах артиста нет концертов в России, поскольку «пока мы сориентированы на китайскую историю», которая является большой и многоступенчатой.
«Изначально в Китае был очень большой интерес к русской культуре. В 1990-е я очень много туда ездил и удивлялся, что на улице музыканты играли русскую народную музыку на китайских инструментах. Когда Витас начал петь, его мистические нотки легли на благодатную почву Китая. Продюсер это увидел и сделал вектор развития на Китай. Там был востребован именно образ Витаса, продавали мерч, даже какие-то телефоны называли его именем. Он также очень много выступал на закрытых вечеринках, корпоративах, его гонорары доходили до полумилиона долларов. Сегодня к нему не меньший интерес. Например, я общался там с девушками, назвал имя Витаса и у них сразу загорелись глаза», - сказал Преображенский.
По его мнению, Витасу нет смысла пытаться сегодня завоевывать российский рынок.
«Ну а зачем? В России население 150 млн человек, а в Китае 1,5 млрд, рынок гораздо более обширный. Витас не выступает в России больше из-за его продюсера. В свое время, когда Витас набирал популярность, он столкнулся с непониманием отечественного шоу-бизнеса. У него был хороший потенциал, но они стали идти немножко в другую сторону. В песне "Опера #2" было заложено мистическое начало, жабры в клипе, это называется "легенда артиста". Они это сделали, но неправильно пошли. Нужно было делать развитие в России, это серьезная работа. Здесь вообще очень сложно пробиться, особенно в те годы, когда Витас начинал восхождение. Нужно было иметь очень много денег, связи и стратегию. Ну и, естественно, когда есть китайский рынок, который хочет этого артиста, у них никаких препятствий не возникало», - заключил собеседник НСН.
Продюсер Витаса Сергей Пудовкин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что команда исполнителя потеряла миллион долларов за один концерт в Китае из-за фальшивых билетов.
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