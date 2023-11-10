«Полмиллиона за корпоратив»: Отказ Витаса от России связали с продюсером

Певец Витас по-прежнему популярен в Китае и ему нет смысла выступать в России, где его не принимает шоу-бизнес, объяснил в интервью НСН кинокомпозитор, музыкальный продюсер Вадим Преображенский.

Продюсер Витаса Сергей Пудовкин ранее сообщил изданию «Утро.ру», что в ближайших планах артиста нет концертов в России, поскольку «пока мы сориентированы на китайскую историю», которая является большой и многоступенчатой.