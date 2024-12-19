Певец Витас на одном из концертов в Китае вел себя неадекватно
19 декабря 202416:41
Российский певец Витас на одном из последних концертов турне по городам Китая обратил на себя внимание публики неадекватным поведением, сообщает Газета.Ru.
Находясь на сцене, он всё время дергался, тряс головой и щурил глаза. У многих возникли подозрения в употреблении певцом каких-то препаратов.
Ни сам исполнитель, ни его представители никак не прокомментировали эту ситуацию.
Ранее продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru