Певец Витас на одном из концертов в Китае вел себя неадекватно

Российский певец Витас на одном из последних концертов турне по городам Китая обратил на себя внимание публики неадекватным поведением, сообщает Газета.Ru.

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Находясь на сцене, он всё время дергался, тряс головой и щурил глаза. У многих возникли подозрения в употреблении певцом каких-то препаратов.

Ни сам исполнитель, ни его представители никак не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: vitas.com.ru
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