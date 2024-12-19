Певец Витас на одном из концертов в Китае вел себя неадекватно

Находясь на сцене, он всё время дергался, тряс головой и щурил глаза. У многих возникли подозрения в употреблении певцом каких-то препаратов.

Ни сам исполнитель, ни его представители никак не прокомментировали эту ситуацию.

Ранее продюсер Витаса объяснил, почему певец не дает концертов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



