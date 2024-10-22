Глюкоза объяснила причину своего задержания в Шереметьево

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова (более известна как Глюкоза) заявила, что полицейские задержали ее в столичном аэропорту Шереметьево после заявления «от одного влиятельного человека». Соответствующее видео певица разместила в своих соцсетях.

Чистякова-Ионова перестала быть Глюк’оZой

Певица отметила, что попросила правоохранителей показать удостоверения, на что получила отказ. Впоследствии ее попросили сдать анализы в отделении, однако артистка отказалась делать это без своих адвокатов.

Ранее сообщалось, что Глюкозу оштрафовали на 5000 рублей за прием запрещенных веществ.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ПроисшествияШереметьевоЗадержаниеПевица

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