Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков

Певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, оштрафовали на пять тысяч рублей за прием запрещённых веществ, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Глюкозу задержали сотрудники полиции аэропорта Шереметьево, которые по внешним признакам поняли, что певица находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась.

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На артистку составили протокол об административном правонарушении.

Московский суд района Крюково признал ее виновной и выписал штраф в размере пять тысяч рублей. Уточняется, что в суде учли смягчающие обстоятельства - наличие несовершеннолетних детей.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что скандал скандальное выступление певицы в Красноярске может превратить певицу Глюкозу в легенду, сделав ее более востребованной артисткой.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СудПевицаНаркотики

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