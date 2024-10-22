Певицу Глюкозу оштрафовали за употребление наркотиков
Певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную как Глюкоза, оштрафовали на пять тысяч рублей за прием запрещённых веществ, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
Глюкозу задержали сотрудники полиции аэропорта Шереметьево, которые по внешним признакам поняли, что певица находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась.
На артистку составили протокол об административном правонарушении.
Московский суд района Крюково признал ее виновной и выписал штраф в размере пять тысяч рублей. Уточняется, что в суде учли смягчающие обстоятельства - наличие несовершеннолетних детей.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что скандал скандальное выступление певицы в Красноярске может превратить певицу Глюкозу в легенду, сделав ее более востребованной артисткой.
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