Изучить все, что сделала Чурикова. Режиссеры поделились воспоминаниями об актрисе

«Она великая, выдающаяся актриса, величайшая. Она легенда. У нас сейчас те годы, когда уходят великие. Вот и она ушла», — сказал Алексей Герман.

Все, что сделала Инна Чурикова в театре и в кино, останется классикой. Эти постановки необходимо изучать. Работа с требовательной актрисой с огромной амплитудой чувств была сложной, но всегда результативной, рассказала РИА Новости режиссер Светлана Дружинина.



«Она была очень не простая - она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса. Это было трудно, но это безумно интересно, но самое главное - это было результативно… Светлая память. Это уникальная актриса и человек. Мои соболезнования Глебу Панфилову и Ивану, ее сыночку, который часто был на площадке», - отметила Дружинина.



Народную артисту СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.