Изучить все, что сделала Чурикова. Режиссеры поделились воспоминаниями об актрисе
Российские режиссеры рассказали о творчестве Инны Чуриковой и совместной работе со «звездой».
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС. Агентство не указывает причину смерти актрисы.
Личность, которая запоминается на всю жизнь, - так о Чуриковой сказал российский режиссер Владимир Бортко в беседе с «Известиями».
«Я встречался с Инной на съемочной площадке всего один раз, но это запомнилось на всю жизнь. Когда встречаешь великого актера или актрису, это производит колоссальное впечатление не только как от профессионала, но и от человека. Инна Чурикова была крупнейшей личностью прежде всего. То, что она делала и говорила, всегда было значимо и очень интересно», — рассказал он.
Кинорежиссер Алексей Герман назвал Инну Чурикову легендой.
«Она великая, выдающаяся актриса, величайшая. Она легенда. У нас сейчас те годы, когда уходят великие. Вот и она ушла», — сказал Алексей Герман.
Все, что сделала Инна Чурикова в театре и в кино, останется классикой. Эти постановки необходимо изучать. Работа с требовательной актрисой с огромной амплитудой чувств была сложной, но всегда результативной, рассказала РИА Новости режиссер Светлана Дружинина.
«Она была очень не простая - она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса. Это было трудно, но это безумно интересно, но самое главное - это было результативно… Светлая память. Это уникальная актриса и человек. Мои соболезнования Глебу Панфилову и Ивану, ее сыночку, который часто был на площадке», - отметила Дружинина.
Народную артисту СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Начала работать в 1965 году в Московском театре юного зрителя, в 1975-м поступиила в труппу театра имени Ленинского комсомола ( «Ленком») в Москве. Кинодебютом стала роль в фильме «Тучи над Борском» в 1960 году. Снималась во многих фильмах режиссера, супруга Глеба Панфилова. Наиболее известные работы Чуриковой в кинолентах: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 102 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 887 / сут.
- Изучить все, что сделала Чурикова. Режиссеры поделились воспоминаниями об актрисе
- Представитель Эрдогана: Мирный план по Украине потерпит провал без Росси
- СМИ: В нескольких областях Украины слышны взрывы
- Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким актрисы Чуриковой
- Захарова рассказала о запрете на въезд в РФ главам МИД и Генштаба Великобритании
- Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области
- Под Брянском ПВО сбилу украинскую ракету «Точка У»
- Публика сможет попрощаться с Инной Чуриковой в «Ленкоме» 17 января
- Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
- «Звездопад». Знаменитости лишаются работы и доходов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru