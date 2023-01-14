Изучить все, что сделала Чурикова. Режиссеры поделились воспоминаниями об актрисе

Российские режиссеры рассказали о творчестве Инны Чуриковой и совместной работе со «звездой».

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС. Агентство не указывает причину смерти актрисы.

Публика сможет попрощаться с Инной Чуриковой в «Ленкоме» 17 января

Личность, которая запоминается на всю жизнь, - так о Чуриковой сказал российский режиссер Владимир Бортко в беседе с «Известиями».

«Я встречался с Инной на съемочной площадке всего один раз, но это запомнилось на всю жизнь. Когда встречаешь великого актера или актрису, это производит колоссальное впечатление не только как от профессионала, но и от человека. Инна Чурикова была крупнейшей личностью прежде всего. То, что она делала и говорила, всегда было значимо и очень интересно», — рассказал он.

Кинорежиссер Алексей Герман назвал Инну Чурикову легендой.

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«Она великая, выдающаяся актриса, величайшая. Она легенда. У нас сейчас те годы, когда уходят великие. Вот и она ушла», — сказал Алексей Герман.

Все, что сделала Инна Чурикова в театре и в кино, останется классикой. Эти постановки необходимо изучать. Работа с требовательной актрисой с огромной амплитудой чувств была сложной, но всегда результативной, рассказала РИА Новости режиссер Светлана Дружинина.

«Она была очень не простая - она была въедливая, очень подробная, очень требовательная и очень ответственная актриса. Это было трудно, но это безумно интересно, но самое главное - это было результативно… Светлая память. Это уникальная актриса и человек. Мои соболезнования Глебу Панфилову и Ивану, ее сыночку, который часто был на площадке», - отметила Дружинина.

Народную артисту СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Начала работать в 1965 году в Московском театре юного зрителя, в 1975-м поступиила в труппу театра имени Ленинского комсомола ( «Ленком») в Москве. Кинодебютом стала роль в фильме «Тучи над Борском» в 1960 году. Снималась во многих фильмах режиссера, супруга Глеба Панфилова. Наиболее известные работы Чуриковой в кинолентах: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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