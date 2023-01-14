Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким актрисы Чуриковой

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Поклонники таланта народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся 14 января в возрасте 79 лет, смогут проститься с ней в «Ленкоме», 17 января, во вторник,рассказал директор театра Марк Варшавер.

Актриса скончалась на 80 году жизни.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Начала работать в 1965 году в Московском театре юного зрителя, в 1975-м поступиила в труппу театра имени Ленинского комсомола ( «Ленком») в Москве. Кинодебютом стала роль в фильме «Тучи над Борском» в 1960 году. Снималась во многих фильмах режиссера, супруга Глеба Панфилова. Наиболее известные работы Чуриковой в кинолентах: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».

