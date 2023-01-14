Публика сможет попрощаться с Инной Чуриковой в «Ленкоме» 17 января

Поклонники таланта народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся 14 января в возрасте 79 лет, смогут проститься с ней в «Ленкоме», 17 января, во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

В театре «Ленком» опровергли сообщения о госпитализации Инны Чуриковой

«Прощание, конечно, состоится на сцене в родном театре "Ленком" во вторник», - уточнил Варшавер.

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Инны Чуриковой в субботу на 80-м году жизни.



"Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса", - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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