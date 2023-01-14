Публика сможет попрощаться с Инной Чуриковой в «Ленкоме» 17 января

«Прощание, конечно, состоится на сцене в родном театре "Ленком" во вторник», - уточнил Варшавер.

Ранее стало известно о смерти актрисы театра и кино Инны Чуриковой в субботу на 80-м году жизни.











"Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса", - добавил он.

