Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова
Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство не указывает причину смерти актрисы.
Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер заявил, что информация о госпитализации Народной артистки СССР Инны Чуриковой не соответствуют действительности, сообщает «Интерфакс».
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Начала работать в 1965 году в Московском театре юного зрителя, в 1975-м поступиила в труппу театра имени Ленинского комсомола ( «Ленком») в Москве. Кинодебютом стала роль в фильме «Тучи над Борском» в 1960 году. Снималась во многих фильмах режиссера, супруга Глеба Панфилова. Наиболее известные работы Чуриковой в кинолентах: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курьер», «Ребро Адама», «Идиот», «В круге первом», «Ширли-мырли».
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