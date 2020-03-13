Из-за коронавируса в Берлине исполнили оперу без зрителей

Немецкий государственный театр закрыт пока до середины апреля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на днях сделала довольно мрачный прогноз по распространению коронавируса COVID-2019. Она заявила, что эпидемия может охватить до 70 процентов населения, правда, при этом не уточняется, что она имела ввиду: Германию, Европу или весь мир в целом. Однако российские врачи заявили, что канцлер в любом случае сильно преувеличивает.



