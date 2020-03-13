Из-за коронавируса в Берлине исполнили оперу без зрителей
Из-за вспышки коронавируса показ оперы «Кармен» прошел при пустом зале Государственной оперы в Берлине. Представление транслировали на сайте театра и радиостанции RbbKultur.
На странице радиостанции в Facebook говорится, что теперь оперу можно посмотреть дома и абсолютно бесплатно. Там говорится, что зрителям такой формат понравился, поэтому такой опыт планируется продолжить в ближайшее время.
Немецкий государственный театр закрыт пока до середины апреля.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на днях сделала довольно мрачный прогноз по распространению коронавируса COVID-2019. Она заявила, что эпидемия может охватить до 70 процентов населения, правда, при этом не уточняется, что она имела ввиду: Германию, Европу или весь мир в целом. Однако российские врачи заявили, что канцлер в любом случае сильно преувеличивает.
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