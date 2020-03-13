Клип группы Little Big для «Евровидения» собрал 2 млн просмотров
Клип на песню Uno, который представила участвующая в «Евровидении-2020» от России группа Little Big, за десять часов собрал почти два миллиона просмотров.
Запись была размещена на официальном канале «Евровидения» в YouTube. При этом видео стало самым просматриваемым по сравнению с клипами остальных участников музыкального конкурса.
Клип Little Big был представлен накануне в эфире программы «Вечерний Ургант». Также стало известно, что группа выступит на «Евровидении» в расширенном составе, сообщает Ura.ru
65-й конкурс «Евровидение-2020» должен пройти с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Однако существует угроза отмены фестиваля из-за распространения коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Названы регионы России с самым быстро теплеющим климатом
- Коронавирус не помешал Путину работать «на полную катушку»
- Прокуратура зачитывала обвинение экс-главе Серпуховского района пять часов подряд
- Центробанк предрёк ускорение инфляции
- Клип группы Little Big для «Евровидения» собрал 2 млн просмотров