Клип группы Little Big для «Евровидения» собрал 2 млн просмотров

Запись была размещена на официальном канале «Евровидения» в YouTube. При этом видео стало самым просматриваемым по сравнению с клипами остальных участников музыкального конкурса.

Клип Little Big был представлен накануне в эфире программы «Вечерний Ургант». Также стало известно, что группа выступит на «Евровидении» в расширенном составе, сообщает Ura.ru



65-й конкурс «Евровидение-2020» должен пройти с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Однако существует угроза отмены фестиваля из-за распространения коронавируса.

