Клип группы Little Big для «Евровидения» собрал 2 млн просмотров

Клип на песню Uno, который представила участвующая в «Евровидении-2020» от России группа Little Big, за десять часов собрал почти два миллиона просмотров.

Жириновский станцевал под песню Little Big

Запись была размещена на официальном канале «Евровидения» в YouTube. При этом видео стало самым просматриваемым по сравнению с клипами остальных участников музыкального конкурса.

Клип Little Big был представлен накануне в эфире программы «Вечерний Ургант». Также стало известно, что группа выступит на «Евровидении» в расширенном составе, сообщает Ura.ru

65-й конкурс «Евровидение-2020» должен пройти с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме. Однако существует угроза отмены фестиваля из-за распространения коронавируса.

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ФОТО: youtube.com
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