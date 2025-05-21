Пазл не сложился: Почему программа 78-го Каннского фестиваля разочаровала критиков
Нина Ромодановская в разговоре с НСН усомнилась в том, что 78-й Каннский кинофестиваль можно назвать политизированным, и допустила, что главный приз достанется испанскому режиссеру.
В кулуарах Каннского фестиваля считают, что «Золотую пальмовую ветвь» получит картина «Сират» испанского режиссера Оливера Лакса, однако показ прочих фильмов, представленных в программе, может скорректировать прогноз критиков, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
78-й Каннский кинофестиваль начался во Франции 13 мая. В 2025 году председателем жюри стала французская актриса Жюльет Бинош. В основном конкурсе заявлены 22 картины. По мнению Ромодановской, к наиболее интересным фильмам программы можно отнести работы Ричарда Линклейтера, Доминика Молля, Сергея Лозницы и Ари Астера.
«В прошлом году практически сразу определилось два-три фильма, и все были единодушны, что это выдающие картины программы. В 2025 году программа ровная, оказывается больше разочарований, чем очарований. По итогу мне очень понравилась работа Ричарда Линклейтера "Новая волна" о Годаре. Также понравилось "Досье 137" режиссера Доминика Молля, это современное французское социальное кино, очень крепкое. Могу выделить и "Два прокурора" Лозницы. Картина "Эдингтон" Ари Астера занимает в рейтинге журнала Screen одно из последних мест, но я бы этот фильм тоже отметила. У него одна проблема – иногда режиссеры в одном фильме пытаются затронуть все на свете. К остальным лентам есть вопросы. Представлены хорошие авторские работы, но в этом конкурсе они сложились в какой-то странный пазл», - пояснила она.
Собеседница НСН подчеркнула, что некоторые картины основной программы Каннского фестиваля отчасти разочаровали критиков.
«Есть ряд картин, широко распиаренных у публики. Это, например, "Звук падения" Маши Шилински. О картине начали говорить еще до того, как она была показана в Каннах, но, честно говоря, я и после просмотра не поняла, что это было. "Финикийская схема" Уэса Андресона – тот Уэс Андресон, которого мы уже видели. Мне кажется, эта его картина должна стать поворотной. Критики уже заговорили о том, сможет ли он выйти за рамки своего амплуа, и хочет ли этого. Даже фанаты в какой-то момент устанут от привычного стиля Андерсона, режиссер оказался заложником своей же задумки. Он работает в узком тематическом сегменте с любимыми актерами, по сути предлагает зрителю большой сериал из своих фильмов», - рассказала Ромодановская.
К экватору фестиваля наибольшую оценку от критиков рейтинга журнала Screen получила драма «Два прокурора» украинского режиссера Сергея Лозницы. Главный редактор портала «ПрофиСинема» уточнила, что картина действительно стала событием программы, однако в кулуарах потенциальным обладателем «Золотой пальмовой ветви» чаще называют другого режиссера.
«В фильме "Два прокурора" показан сложный период, который недостаточно осмыслен ни в советском, ни в постсоветском кинематографе. Также картину выделяет выдающаяся работа Александра Кузнецова, актер мастерски работает на полутонах. Не сказала бы, что фильм "Два прокурора" звучит громче прочих. Чаще в разговорах критиков упоминается картина "Сират" Оливера Лакса, в кулуарах мы сошлись на том, что это наиболее вероятный претендент на "Золотую пальмовую ветвь", но мы еще посмотрели не все. Оценивая Каннский фестиваль в целом, замечу, что бывали и более политизированные конкурсы. Лозница много лет живет и работает в Германии, до этого снимал фильмы в России, в том числе при финансировании Фонда кино. И сейчас можно сказать, что Лозница – художник с мировым именем, как и Кирилл Серебренников», - отметила она.
Ранее кинорежиссер Валерий Переверзев сообщил «Радиоточке НСН», что представил свой фильм «Тени Москвы» на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля. Главную роль в проекте исполнила супруга режиссера, актриса Юлия Переверзев.
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