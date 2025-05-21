К экватору фестиваля наибольшую оценку от критиков рейтинга журнала Screen получила драма «Два прокурора» украинского режиссера Сергея Лозницы. Главный редактор портала «ПрофиСинема» уточнила, что картина действительно стала событием программы, однако в кулуарах потенциальным обладателем «Золотой пальмовой ветви» чаще называют другого режиссера.

«В фильме "Два прокурора" показан сложный период, который недостаточно осмыслен ни в советском, ни в постсоветском кинематографе. Также картину выделяет выдающаяся работа Александра Кузнецова, актер мастерски работает на полутонах. Не сказала бы, что фильм "Два прокурора" звучит громче прочих. Чаще в разговорах критиков упоминается картина "Сират" Оливера Лакса, в кулуарах мы сошлись на том, что это наиболее вероятный претендент на "Золотую пальмовую ветвь", но мы еще посмотрели не все. Оценивая Каннский фестиваль в целом, замечу, что бывали и более политизированные конкурсы. Лозница много лет живет и работает в Германии, до этого снимал фильмы в России, в том числе при финансировании Фонда кино. И сейчас можно сказать, что Лозница – художник с мировым именем, как и Кирилл Серебренников», - отметила она.

Ранее кинорежиссер Валерий Переверзев сообщил «Радиоточке НСН», что представил свой фильм «Тени Москвы» на международном кинорынке Marché Du Film в рамках Каннского фестиваля. Главную роль в проекте исполнила супруга режиссера, актриса Юлия Переверзев.

