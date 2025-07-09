Эстония пригрозила заблокировать новые антироссийские санкции ЕС
Эстония готова заблокировать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Как сообщает телерадиокомпании ERR, такое заявление сделал глава МИД страны Маргус Цахкна.
Он пояснил, что Таллин выступит против нового набора ограничений, если из него будет исключёно положение, о снижении потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.
По его мнению, эта мера является «самой сильной частью нового санкционного пакета».
«У нас очень чёткая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет», - заключил эстонский министр.
Ранее Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает RT.
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