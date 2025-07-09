Эстония пригрозила заблокировать новые антироссийские санкции ЕС

Эстония готова заблокировать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Как сообщает телерадиокомпании ERR, такое заявление сделал глава МИД страны Маргус Цахкна.

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Он пояснил, что Таллин выступит против нового набора ограничений, если из него будет исключёно положение, о снижении потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

По его мнению, эта мера является «самой сильной частью нового санкционного пакета».

«У нас очень чёткая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет», - заключил эстонский министр.

Ранее Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС, так как она систематически действует против общих интересов безопасности Европы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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