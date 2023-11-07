Иван Ургант рассказал о желании получить звание заслуженного артиста России

«Сбылось мое желание, потому что вы президент телеакадемии ТЭФИ, я подумал, ну если я поеду с президентом телеакадемии ТЭФИ, не забудет же он дать свой ТЭФИ за эту поездку», — отметил Ургант, обращаясь к Познеру.

Телеведущий добавил, что уже «считал награды» и рассчитывал на звание заслуженного артиста России.

Проект «Одноэтажная Америка» выходил на Первом канале в 2008 году. Познер рассказывал, что «не знал, кто такой Иван Ургант», и представлял на месте соведущего Леонида Парфенова или Николая Фоменко.

В октябре Иван Ургант провел «творческую встречу» со студентами МГИМО, напоминает RT. Шоумен выступил в вузе по приглашению журналиста, занимающего должность преподавателя, отмечает телеканал «360».

