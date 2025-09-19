Келлог отметил, что в настоящее время европейские государства демонстрируют сплоченность и близки к самодостаточности в вопросе военной помощи Киеву.

Москва ранее неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия Украине. Российский МИД заявлял, что такие грузы будут рассматриваться как законные цели. В Кремле подчеркивали: вооружение Киева странами Запада осложняет перспективы переговоров и усиливает риски эскалации, передает «Радиоточка НСН».

