Спецпосланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью британской газете Telegraph заявил, что европейским странам необходимо быть готовыми взять на себя большую часть бремени военной помощи Украине.
По его словам, Америка вряд ли полностью откажется от поддержки, однако Европе следует «твердо стоять на своих ногах».
Келлог отметил, что в настоящее время европейские государства демонстрируют сплоченность и близки к самодостаточности в вопросе военной помощи Киеву.
Москва ранее неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия Украине. Российский МИД заявлял, что такие грузы будут рассматриваться как законные цели. В Кремле подчеркивали: вооружение Киева странами Запада осложняет перспективы переговоров и усиливает риски эскалации, передает «Радиоточка НСН».
