Спецпосланник Трампа предложил Украине смириться с потерей территорий
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украине следует исходить из реальности и временно смириться с фактической потерей части территорий, находящихся под контролем России. В интервью британской газете The Telegraph он отметил, что Москва удерживает около 65% Донбасса и почти всю территорию ЛНР.
Келлог подчеркнул, что речь идет о де-факто, а не о юридическом признании. Он напомнил, что Вашингтон никогда не признавал советский контроль над странами Балтии, несмотря на то что они десятилетиями оставались частью СССР. По его словам, аналогичный подход может применяться и к нынешней ситуации.
Политик добавил, что достичь мира без прекращения огня невозможно. По его мнению, приоритетом должно стать прекращение боевых действий, поскольку возобновить их после паузы будет сложнее.
Келлог также выразил мнение, что улучшения в отношениях США и России ожидать не стоит, пока Владимир Путин остается президентом РФ, передает «Радиоточка НСН».
