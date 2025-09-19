Спецпосланник Трампа предложил Украине смириться с потерей территорий

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украине следует исходить из реальности и временно смириться с фактической потерей части территорий, находящихся под контролем России. В интервью британской газете The Telegraph он отметил, что Москва удерживает около 65% Донбасса и почти всю территорию ЛНР.

Келлог подчеркнул, что речь идет о де-факто, а не о юридическом признании. Он напомнил, что Вашингтон никогда не признавал советский контроль над странами Балтии, несмотря на то что они десятилетиями оставались частью СССР. По его словам, аналогичный подход может применяться и к нынешней ситуации.