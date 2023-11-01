Телеведущий Иван Ургант пошутил в ответ на вопрос о любви к России
Российский телеведущий Иван Ургант на своем концерте в Дубае ответил шуткой на вопрос зрителей о его любви к России, передает Telegram-канал «Дубай.Report».
Во время выступления кто-то из зрительного зала спросил артиста, любит ли он Россию. Иван ответил утвердительно и добавил, что раньше даже не знал, что любит Россию так сильно.
Также зрители поинтересовались у телеведущего, когда на всей Земле наступит мир. В ответ он заявил, что верит в лучший исход.
Ранее отец Ивана Урганта Андрей рассказал о первой работе знаменитого шоумена, напоминает RT. Изначально Иван работал посудомойщиком в клубе. Позже он стал выступать со своими юмористическими программами, которые были популярны среди друзей шоумена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru