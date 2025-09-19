Средства ПВО РФ сбили три украинских беспилотника
Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех беспилотников самолетного типа украинских вооруженных сил.
По данным ведомства, инциденты произошли 19 сентября в промежутке с 16:00 до 18:00 мск. Средства противовоздушной обороны перехватили по одному дрону над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
