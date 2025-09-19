Песков: Трамп сохраняет политическую волю к урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп продолжает демонстрировать стремление к политическому урегулированию украинского кризиса.

По его словам, эмоциональность американского лидера в оценках этой темы объяснима, так как Белый дом прилагает заметные усилия для поиска решений.

Трамп заявил, что не намерен сейчас просить Путина о прекращении огня на Украине

Представитель Кремля отметил, что президент России Владимир Путин также сохраняет готовность добиваться урегулирования дипломатическим путем и предпринимает шаги в этом направлении.

В то же время Песков подчеркнул, что ситуация осложняется действиями Киева и ряда европейских стран. По его словам, они выбирают курс на конфронтацию и наращивание напряженности, что мешает продвижению к мирному процессу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры