Итоги Берлинского кинофестиваля: Кристен Стюарт предпочла Европу
Спецкор НСН Марина Латышева рассказывает о главных триумфаторах Берлинале-2023.
В выходные огласили итоги 73-го Берлинского международного кинофестиваля. «Золотой медведь» достался фильму французского документалиста. Среди призеров вообще исключительно представители почтенных европейских держав — Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии.
«На "Адаманте"» Николя Филибера — документальное описание жизни обитателей плавучего медицинского центра помощи людям с проблемами психического здоровья. Здание центра стоит на воде, на правом берегу Сены, у моста Шарля Де Голля. Здесь люди пытаются помочь себе удержать равновесие в мире при помощи занятий искусством, посещением семинаров, просто встреч друг с другом. Объявляя о решении жюри, его председатель американская актриса Кристен Стюарт говорила о том, что этот фильм является «кинематографическим доказательством жизненной необходимости самовыражения человека».
«Это фестиваль раздвигает границы, он дает нам возможность понять, за что мы ценим произведения искусства, как мы их классифицируем», — сказала она.
Гран-при жюри достался «Красному небу» немца, лидера так называемой «берлинской школы» Кристиана Петцольда — это трагикомедия о четырех молодых людях на отдыхе на немецкой Балтике, которым угрожают лесные пожары. «Серебряный медведь» за режиссуру достался французскому классику Филиппу Гаррелю за «Большую колесницу», драму о семье кукольников, которые пытаются сохранить свой театр после смерти отца семейства. В «Большой колеснице» снимались дети самого Гарреля, а фильм режиссер посвятил своему коллеге по французской «новой волне», покойному Жану-Люку Годару.
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Награду за сценарий отдали немке Ангеле Шанелек за «Музыку», парафраз «Царя Эдипа» Софокла. Португальский режиссер Жоао Канижу получил спецприз жюри за «Плохую жизнь», историю о пяти женщинах одной семьи, управляющих старым отелем и пытающихся разобраться в своих отношениях. Наконец, награды за актерские работы. Берлин награждает не за мужскую и женскую роли, а за лучшие главную роль и роль второго плана. За главную роль приз вручили девятилетней испанке Софии Отеро, сыгравшей взрослеющего и ищущего свою гендерную идентичность ребенка в фильме «20 тысяч видов пчел». И стала самой молодой обладательницей этой награды за всю историю Берлинале. Приз за роль второго плана получила немка Теа Эре за работу в криминальной драме «До конца ночи». Наконец, за выдающиеся художественные достижения наградили француженку Элен Лувар, оператора «Дискобоя», истории о человеке, отправившемся служить во французский Иностранный легион.
В конкурсе было несколько важных проектов из Китая, но они остались без наград (а ведь Китай редко обделяют призами на крупнейших кинофестивалях). Была очень ожидаемая манга от культового японца Макото Синкая, которого называют «новым Миядзаки». Было несколько фильмов из-за океана, в их числе фаворит критики «Прошлые жизни» американской кореянки Селин Сон и тонкая семейная драма «Тотем» мексиканки Лилы Авилес. Но большое жюри, которое в этом году возглавляла Кристен Стюарт, всем им предпочло классическую Европу.
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