Итоги Берлинского кинофестиваля: Кристен Стюарт предпочла Европу

«На "Адаманте"» Николя Филибера — документальное описание жизни обитателей плавучего медицинского центра помощи людям с проблемами психического здоровья. Здание центра стоит на воде, на правом берегу Сены, у моста Шарля Де Голля. Здесь люди пытаются помочь себе удержать равновесие в мире при помощи занятий искусством, посещением семинаров, просто встреч друг с другом. Объявляя о решении жюри, его председатель американская актриса Кристен Стюарт говорила о том, что этот фильм является «кинематографическим доказательством жизненной необходимости самовыражения человека».

«Это фестиваль раздвигает границы, он дает нам возможность понять, за что мы ценим произведения искусства, как мы их классифицируем», — сказала она.

Гран-при жюри достался «Красному небу» немца, лидера так называемой «берлинской школы» Кристиана Петцольда — это трагикомедия о четырех молодых людях на отдыхе на немецкой Балтике, которым угрожают лесные пожары. «Серебряный медведь» за режиссуру достался французскому классику Филиппу Гаррелю за «Большую колесницу», драму о семье кукольников, которые пытаются сохранить свой театр после смерти отца семейства. В «Большой колеснице» снимались дети самого Гарреля, а фильм режиссер посвятил своему коллеге по французской «новой волне», покойному Жану-Люку Годару.