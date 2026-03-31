Перенасыщение мультиками: Почему российская анимация сложно продается за рубежом
Зрителю любой страны нужна интересная история, а не культурные коды, сказал НСН Константин Бронзит.
Любой российский анимационный проект с интересной историей может быть востребован у иностранной аудитории, однако продажу контента за рубеж сегодня осложняет общее перенасыщение рынка, заявил в беседе с НСН Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит.
Российские аниматоры станут успешны на мировом рынке, если будут рассказывать универсальные темы на уникальном языке, пишет ТАСС со ссылкой на генерального продюсера студии «Клаксон продакшн» Дмитрия Паршина. По его словам, стоит опираться на мощный культурный фундамент. В пример Паршин привел опыт Южной Кореи, которая за последние 15 лет перешла к глобальному лидерству в кино и анимации. Однако Бронзит заметил, что любой талантливый проект может стать успешным.
«Я не понимаю, что такое культурный код. Для меня это, честно говоря, абракадабра. Я русский человек, родился и живу в Петербурге, и почему-то вообще никогда про это не думал, просто делал хорошее кино. Людям нужны истории, что в Австралии, что в России, что в Америке, что в Японии. Люди смотрят истории, а не культурные коды. Любые жанры могут иметь успех», - сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что продажу контента за рубеж сегодня осложняет общее перенасыщение рынка.
«Так или иначе анимационный контент продается за рубеж. Продается "Лунтик", "Смешарики", "Маша и Медведь" в последние годы порвал мировые площадки и платформы, но это исключительный случай. Что-то продали в Корею, что-то в Китай. Кроме массового успеха "Маши и Медведя" трудно говорить о тенденциях. Это точечные продажи. Но не потому, что с нами что-то не так. По большому счету так во всем мире. Сегодня что нам, что американцам, что японцам трудно продавать анимационный контент, потому что давно произошло перенасыщение материалом. Перепроизводство мультипликации - отсюда и кризис. Зрители, которые смотрят анимацию, не успевают поглощать все, что сегодня производится в мире. Ситуация довольно непростая, а с появлением ИИ она только усугубится», - объяснил Бронзит.
При этом полная господдержка российской анимации, по его словам, имеет как плюсы, так и минусы.
«Плюсы отчетливые - кинематограф не умирает, его поддерживают. У студий есть рабочие места, у творческих людей есть возможность заниматься искусством, самовыражаться, создавать новый современный культурный контент. Минусы есть тоже - может потеряться чувство ответственности. Не важно, какого качества мы сейчас сделаем кино, если в следующий раз деньги все равно дадут. Это, конечно, минус. Должна быть какая-то степень ответственности за то, что ты производишь. Если один-два раза студия сделала провальный проект, странно опять ее спонсировать», - заявил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова рассказала НСН, что языковые и политические барьеры не мешают российским мультфильмам завоевывать внимание иностранного зрителя, и в 2025 году зарубежные онлайн-платформы и телеканалы продолжали активно закупать российскую анимацию. К примеру, каталог "Союзмультфильма" уже представлен на крупнейших медиасервисах Ближнего Востока.
- Перенасыщение мультиками: Почему российская анимация сложно продается за рубежом
