Российские аниматоры станут успешны на мировом рынке, если будут рассказывать универсальные темы на уникальном языке, пишет ТАСС со ссылкой на генерального продюсера студии «Клаксон продакшн» Дмитрия Паршина. По его словам, стоит опираться на мощный культурный фундамент. В пример Паршин привел опыт Южной Кореи, которая за последние 15 лет перешла к глобальному лидерству в кино и анимации. Однако Бронзит заметил, что любой талантливый проект может стать успешным.

«Я не понимаю, что такое культурный код. Для меня это, честно говоря, абракадабра. Я русский человек, родился и живу в Петербурге, и почему-то вообще никогда про это не думал, просто делал хорошее кино. Людям нужны истории, что в Австралии, что в России, что в Америке, что в Японии. Люди смотрят истории, а не культурные коды. Любые жанры могут иметь успех», - сказал он.

Собеседник НСН также отметил, что продажу контента за рубеж сегодня осложняет общее перенасыщение рынка.

«Так или иначе анимационный контент продается за рубеж. Продается "Лунтик", "Смешарики", "Маша и Медведь" в последние годы порвал мировые площадки и платформы, но это исключительный случай. Что-то продали в Корею, что-то в Китай. Кроме массового успеха "Маши и Медведя" трудно говорить о тенденциях. Это точечные продажи. Но не потому, что с нами что-то не так. По большому счету так во всем мире. Сегодня что нам, что американцам, что японцам трудно продавать анимационный контент, потому что давно произошло перенасыщение материалом. Перепроизводство мультипликации - отсюда и кризис. Зрители, которые смотрят анимацию, не успевают поглощать все, что сегодня производится в мире. Ситуация довольно непростая, а с появлением ИИ она только усугубится», - объяснил Бронзит.