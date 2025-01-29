«Не повод сжигать»: Вассерман поспорил с Лебедевым о бесполезности 99% книг
Анатолий Вассерман заявил НСН, что книги нужны не только для получения знаний, но и для воспитания чувств.
Ни одну книгу нельзя назвать бесполезной, так как даже автор не знает, как написанное повлияет на читателя, а книги нужны не только для получения знаний, заявил НСН депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман.
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ранее заявил, что считает 99% книг полной ерундой, и призвал сжечь их. Такое мнение он озвучил в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте». Вассерман не согласился с таким радикальным предложением.
«Я думаю, что видов полезности книг есть очень много, не только для каких-то конкретных знаний, но и для воспитания чувств. Есть даже книга, написанная примерно два века назад, которая так и называется «Воспитание чувств». Книга художественная, но оказала серьезное влияние на пару поколений. Я, например, в свое время составил список из четырех книг, которые позволяют сформировать общие контуры целостной картины мира, что полезно для понимания закономерностей этого мира (Фридрих Энгельс «Анти-Дюринг», Станислав Лем «Сумма технологии», Ричард Докинз «Слепой часовщик», Дэвид Дойч «Структура реальности»). На меня лично многие книги оказали влияние», - рассказал он.
По словам Вассермана, ни одну книгу нельзя назвать бесполезной, даже романы или боевики могут быть полезны конкретному человеку.
«Для каждого конкретного человека значительная часть книг может быть бесполезна. Но, во-первых, вряд ли это 99%, во-вторых, для разных людей полезны разные книги. Другое дело, что какие-нибудь серийно написанные романы или боевики редко бывают кому-то полезны. Но это не повод их сжигать, на всякий товар есть покупатель. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Ни одну книгу мы не можем однозначно назвать бесполезной», - подытожил собеседник НСН.
Сжигать книги по призыву Артемия Лебедева не стоит, так как этим успешно занимается копирайт, заявил ранее создатель «Библиотеки Максима Мошкова» Lib.Ru, российский программист Максим Мошков «Радиоточке НСН».
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