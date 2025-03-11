Маяк, дневник и хоррор: Названы главные книги зимы

Собеседница НСН также отметила и зарубежных авторов, при этом в топе лучших книг нашлось место произведению, которое впервые было опубликовано еще в 1950-х.

«Автор дебютного романа "Девочки" о секте Чарльза Мэнсона Эмма Клайн написала новую книгу о том, как разрушительно отсутствие цели в жизни влияет на личность. "Гостья" - история юной Алекс, привыкшей присасываться к тем, кто в состоянии ей что-то дать. Но притворство другим человеком не заполнит душевную пустоту. Выделю и книгу "Дни, месяцы, годы" Янь Лянькэ. Китайский автор умеет рассказывать пронзительные истории о человечности, сострадании, материнской любви и вере в лучшее. Каждый текст – универсальная притча. Также среди лучших произведений, на мой взгляд, "Запретная тетрадь". Сценаристка и писательница Альба де Сеспедес впервые опубликована роман о сокровенно женском еще в 1950-х. Книга – дневник от первого лица. Признание героини, как выстрел в голову: «…мой характер начал меняться в тот день, когда мой муж в шутку стал называть меня мамой…»», - уточнила шеф-редактор группы компаний «Литрес».