Маяк, дневник и хоррор: Названы главные книги зимы
Шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева и шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин поделились с НСН книжными рекомендациями.
Среди лучших книжных новинок зимы можно выделить книгу автора социальной прозы Веры Богдановой «Семь способов засолки душ», рассказала в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
«"Семь способов засолки душ" главный психологический хоррор зимы. Роман от автора бестселлеров "Павел Чжан и прочие речные твари" и "Сезона отравленных плодов" Богдановой рассказывает историю, происходящую в выдуманном городе Староалтайске. Главная героиня Ника пытается дойти до сути, попутно разгадывая бессрочные семейные тайны. Также могу выделить книгу "Мне с собой хорошо" от автора бестселлера «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой. Она умеет заворожить простыми вещами – многое в ее тексте строится на узнавании. Парфентьева не переизобретает велосипед, не пытается открыть новую галактику – все кажется до боли понятным и прочувствованным. Ее жизненные истории – о нас с вами, об окружающем мире, о любви и потерях. Это действительно "книга-маяк для тех, чьи глаза перестали светиться"», - пояснила она.
Собеседница НСН также отметила и зарубежных авторов, при этом в топе лучших книг нашлось место произведению, которое впервые было опубликовано еще в 1950-х.
«Автор дебютного романа "Девочки" о секте Чарльза Мэнсона Эмма Клайн написала новую книгу о том, как разрушительно отсутствие цели в жизни влияет на личность. "Гостья" - история юной Алекс, привыкшей присасываться к тем, кто в состоянии ей что-то дать. Но притворство другим человеком не заполнит душевную пустоту. Выделю и книгу "Дни, месяцы, годы" Янь Лянькэ. Китайский автор умеет рассказывать пронзительные истории о человечности, сострадании, материнской любви и вере в лучшее. Каждый текст – универсальная притча. Также среди лучших произведений, на мой взгляд, "Запретная тетрадь". Сценаристка и писательница Альба де Сеспедес впервые опубликована роман о сокровенно женском еще в 1950-х. Книга – дневник от первого лица. Признание героини, как выстрел в голову: «…мой характер начал меняться в тот день, когда мой муж в шутку стал называть меня мамой…»», - уточнила шеф-редактор группы компаний «Литрес».
В свою очередь шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин включил в топ-5 лучших книг февраля романы Нейтана Хилла и Марии Скриповой
«"Велнесс" Нейтана Хилла - умная, трогательная, смешная, где-то грустная, но, безусловно, масштабная проза о семье в современном мире, где маркетинг и медицина пытаются, но никак не могут сделать людей счастливыми. "Ресторан 06:06:06" от Пом Ю Джина - очень добрый роман, в котором бог Локи по ночам подрабатывает в сеульском ресторане и помогает обиженным и завистливым гражданам воровать личности. Также отмечу "Сороку на висилице" Эдуарда Веркина. Герой летит сквозь галактику на далекую планету. Писатель рассказывает основы альтернативной физики, демонстрируя потрясающее умение с помощью букв показывать искривление времени и пространства. В "Тайном Наблюдателе" Марии Скриповой группа друзей пытается выбраться из заброшенной больницы, с каждым персонажем тут все очень непросто. Наконец, книга "Саспыга" Карины Шаинян расскажет историю двух девушек, путешествующих по Горному Алтаю на демонических конях. Больше всего это похоже на фильм Джармуша «Мертвец»», - рассказал он.
Ранее самой востребованной писательницей в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город» назвали белорусского автора романа «К себе нежно» Ольга Примаченко. В тройку самых востребованных в РФ современных писательниц также вошли Мосян Тунсю, написавшая «Благословение небожителей» и «Магистр дьявольского культа», а также Анна Джейн — автор произведений «Любовь и ненависть» и «Твое сердце будет разбито», передает «Радиоточка НСН»
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