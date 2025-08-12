Грузинско-французский режиссер Гела Баблуани снимет биографический фильм «Молодой Сталин». Уточняется, что исторический триллер покажет преступный мир и революционные движения в Российской империи. Байопик будет основан на одноименной книге историка Саймона Себаг-Монтефиоре. Российский актер Александр Кузнецов в проекте исполнит роль персонажа по фамилии Зубов, а Никита Кукушкин (признан Минюстом РФ иноагентом) воплотит образ Владимира Ленина. Шнейдеров допустил, что картина не дойдет до широкого российского проката.

«В нашем кино образ Сталина колеблется от ангела во плоти до исчадия ада. Потому в нашем кино, к сожалению, ни разу не удалось создать более-менее объективный образ Сталина. Когда Баблуани снимает кино о Сталине, там будет, безусловно, грузинский взгляд на историю. У грузин взгляд очень разный. Некоторые чтут, что вождь СССР родился у них. Также очень многие грузины ненавидят Сталина. Думаю, этот фильм будет интересным проектом, который в России не будет показан, в том числе, из-за Никиты Кукушкина (признан Минюстом РФ иноагентом) и из-за тематики», - отметил он.