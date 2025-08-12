История по-грузински: В Тбилиси начались съемки байопика о Сталине
Давид Шнейдеров предположил в эфире НСН, что фильм не будет показан в России.
В российском кинематографе образ Иосифа Сталина всегда колебался от ангела до исчадия ада, новый фильм Баблуани же скорее представит грузинский взгляд на историческую фигуру, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Грузинско-французский режиссер Гела Баблуани снимет биографический фильм «Молодой Сталин». Уточняется, что исторический триллер покажет преступный мир и революционные движения в Российской империи. Байопик будет основан на одноименной книге историка Саймона Себаг-Монтефиоре. Российский актер Александр Кузнецов в проекте исполнит роль персонажа по фамилии Зубов, а Никита Кукушкин (признан Минюстом РФ иноагентом) воплотит образ Владимира Ленина. Шнейдеров допустил, что картина не дойдет до широкого российского проката.
«В нашем кино образ Сталина колеблется от ангела во плоти до исчадия ада. Потому в нашем кино, к сожалению, ни разу не удалось создать более-менее объективный образ Сталина. Когда Баблуани снимает кино о Сталине, там будет, безусловно, грузинский взгляд на историю. У грузин взгляд очень разный. Некоторые чтут, что вождь СССР родился у них. Также очень многие грузины ненавидят Сталина. Думаю, этот фильм будет интересным проектом, который в России не будет показан, в том числе, из-за Никиты Кукушкина (признан Минюстом РФ иноагентом) и из-за тематики», - отметил он.
Как подчеркнул собеседник НСН, повышенный интерес к политикам в кино связан с информационной повесткой, которая диктует потребность осмысления настоящего и недавнего прошлого.
«Байопики о политиках всегда были. Тот же Оливер Стоун снимал картину "Никсон", чем вызвал большой скандал. Политики не раз появлялись в фильмах, можно вспомнить Брежнева в исполнении Бориса Сичкина в американском кино. Был на больших экранах и Черчилль, и Рузвельт. Политики появлялись в кино всегда, возможно, сейчас обстановка в мире настолько обострилась, что возникает потребность осмысления настоящего и недавнего прошлого», - пояснил Шнейдеров.
Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он также отметил, что к фильму «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Владимира Путина, в мире прикован беспрецедентный интерес. По его словам, это связано с тем, что президента России в мире считают куда более неоднозначной фигурой, чем лидера США Дональда Трампа, о личности которого представили фильм в 2024 году.
