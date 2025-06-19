Исследование: 75% любителей тру-крайма хотят понять психологию преступников

Главные претензии большинства историй, по мнению пользователей сервиса, — романтизация преступлений. Об этом заявили 44% участников исследования, повторяемость и шаблоны (33%) и пренебрежение к жертвам (21%). Яна Грецова, главный редактор издательства «Бель Летр» заявила, что опасный тренд.

«К сожалению, значительно меньше внимания уделяется жертвам: их личным историям, причинам уязвимости, несостоявшимся жизням. Для издательства “Бель Летр”, выпускающего книги о женщинах и для женщин, особенно важно сохранять этот фокус. Именно женщины, как показывает практика, чаще всего становятся жертвами насилия», — добавила она.

Ранее ведущие тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев рассказали НСН, что каждый преступник заслуживает развенчания его «страшного» образа, низвержения до банальности и должного осуждения, а смех и шутки выступают в качестве лучшего обезболивающего.

