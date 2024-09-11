В Театре Пушкина назвали главную премьеру юбилейного сезона
Главной премьерой 75-го сезона Театра имени А.С. Пушкина станет спектакль «Плохие хорошие» по мотивам пьесы Оскара Уайлда в постановке худрука театра Евгения Писарева.
«Мы стараемся говорить, прежде всего, о человеке. Тема “очеловечивания” человека, если так можно выразиться, – это тема сегодняшнего дня для меня, тема современного Театра Пушкина. Это, кстати, очень пушкинская тема. В наших спектаклях мы должны противопоставить злу, обману, доносам и сплетням – веру, сострадание, прощение, любовь и, конечно, надежду», - сказал Писарев на сборе труппы перед началом сезона.
Премьера спектакля «Плохие хорошие» состоится 25 декабря, в день 110-летия Камерного театра, который является предшественником Театра Пушкина, сообщили НСН в пресс-службе театра. В числе весенних премьер спектакли по Шекспиру и Дюрренматту, а 17 сентября театр представит обновленную версию «Мышеловки» Надежды Аракчеевой.
Театральный критик Ольга Галахова ранее назвала «Радиоточке НСН» главные московские премьеры сентября.
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