В Театре Пушкина назвали главную премьеру юбилейного сезона

Главной премьерой 75-го сезона Театра имени А.С. Пушкина станет спектакль «Плохие хорошие» по мотивам пьесы Оскара Уайлда в постановке худрука театра Евгения Писарева.

«Мы стараемся говорить, прежде всего, о человеке. Тема “очеловечивания” человека, если так можно выразиться, – это тема сегодняшнего дня для меня, тема современного Театра Пушкина. Это, кстати, очень пушкинская тема. В наших спектаклях мы должны противопоставить злу, обману, доносам и сплетням – веру, сострадание, прощение, любовь и, конечно, надежду», - сказал Писарев на сборе труппы перед началом сезона.