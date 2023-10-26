«От Кеши до Кустурицы»: Хазанов рассказал о театре звезд и раскрыл киновкусы

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил художественный руководитель Московского театра эстрады, знаменитый юморист Геннадий Хазанов.

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Театр Эстрады открылся на днях после комплексной реставрации. Новый сезон начался с мюзикла «Между двух миров» с Ефимом Шифриным и Валерией Ланской (26 октября), вскоре зрители увидят творческий вечер Александра Домогарова (31 октября), «Папу» с Сергеем Маковецким (2 ноября) и «неконцерт» Геннадия Хазанова «Место встречи изменилось» (12 ноября), который рассказал НСН о «звездном театре».

«У нас есть тенденция к театру звезд. Наш театр является площадкой для нестационарных проектов. "Лебединое озеро" в Большом театре - это стационарный проект, а в Театре Эстрады другой принцип. Он предполагает наличие какой-то яркой, известной, иногда очень известной фамилии. Таким образом и получается линейка из этих звезд. Специфика работы этого театра такова, что там без звезд эти спектакли идти не могут. В любом театре стараются не делать спектакли без звезд, но там есть своя труппа и все зависит от того, есть там звезды или нет. А у нас нет труппы, поэтому мы можем этих звезд со стороны приглашать. Это принципиальная разница. Звезд выбираю не я, а тот, кто создает продукт. Если вдруг придет какой-нибудь продюсер и скажет, что у меня спектакль с Робертом Де Ниро, это не значит, что я пригласил Де Ниро в Театр Эстрады», - сказал Хазанов.

Он также рассказал о спектакле со своим участием «Трое в парке, не считая собаки».

«К сожалению, этот спектакль не в Театре Эстрады, но он регулярно идет в Дворце культуры на Яузе, это для меня очень родная сцена, я вышел на нее в первый раз без малого 60 лет назад, осенью, когда команда КВН Московского инженерно-строительного института играла с командой Второго медицинского института. Это был мой первый выход на эту сцену, я очень ее люблю и очень благодарен Театру Антона Чехова, который сыграл очень большую роль в моей судьбе. С конца 1990-х годов, четверть века я играю спектакли под крышей этого театра. Режиссер Леонид Трушкин – создатель спектаклей, которые сильно поменяли мою сценическую жизнь, за что я ему безгранично благодарен», - подчеркнул Геннадий Викторович.

В число самых популярных театральных постановок выходных, по данным «Kassir.ru», также попали спектакль Владимира Машкова «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова и «Коза Луиза и НЛО» в Театре Сатиры. Театралы Петербурга идут на «Семейку легкого поведения», а в Сочи выбрали «Пижаму на шестерых» с Ириной Алферовой.

