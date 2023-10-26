«От Кеши до Кустурицы»: Хазанов рассказал о театре звезд и раскрыл киновкусы
Геннадий Хазанов объяснил в эфире НСН, как в его театре появились Домогаров с Маковецким, похвалил Кустурицу с Шахназаровым и рассказал, как рождалась легенда попугая Кеши.
Театр: От Трушкина до Де Ниро
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил художественный руководитель Московского театра эстрады, знаменитый юморист Геннадий Хазанов.
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Театр Эстрады открылся на днях после комплексной реставрации. Новый сезон начался с мюзикла «Между двух миров» с Ефимом Шифриным и Валерией Ланской (26 октября), вскоре зрители увидят творческий вечер Александра Домогарова (31 октября), «Папу» с Сергеем Маковецким (2 ноября) и «неконцерт» Геннадия Хазанова «Место встречи изменилось» (12 ноября), который рассказал НСН о «звездном театре».
«У нас есть тенденция к театру звезд. Наш театр является площадкой для нестационарных проектов. "Лебединое озеро" в Большом театре - это стационарный проект, а в Театре Эстрады другой принцип. Он предполагает наличие какой-то яркой, известной, иногда очень известной фамилии. Таким образом и получается линейка из этих звезд. Специфика работы этого театра такова, что там без звезд эти спектакли идти не могут. В любом театре стараются не делать спектакли без звезд, но там есть своя труппа и все зависит от того, есть там звезды или нет. А у нас нет труппы, поэтому мы можем этих звезд со стороны приглашать. Это принципиальная разница. Звезд выбираю не я, а тот, кто создает продукт. Если вдруг придет какой-нибудь продюсер и скажет, что у меня спектакль с Робертом Де Ниро, это не значит, что я пригласил Де Ниро в Театр Эстрады», - сказал Хазанов.
Он также рассказал о спектакле со своим участием «Трое в парке, не считая собаки».
«К сожалению, этот спектакль не в Театре Эстрады, но он регулярно идет в Дворце культуры на Яузе, это для меня очень родная сцена, я вышел на нее в первый раз без малого 60 лет назад, осенью, когда команда КВН Московского инженерно-строительного института играла с командой Второго медицинского института. Это был мой первый выход на эту сцену, я очень ее люблю и очень благодарен Театру Антона Чехова, который сыграл очень большую роль в моей судьбе. С конца 1990-х годов, четверть века я играю спектакли под крышей этого театра. Режиссер Леонид Трушкин – создатель спектаклей, которые сильно поменяли мою сценическую жизнь, за что я ему безгранично благодарен», - подчеркнул Геннадий Викторович.
В число самых популярных театральных постановок выходных, по данным «Kassir.ru», также попали спектакль Владимира Машкова «Смертельный номер» в Театре Олега Табакова и «Коза Луиза и НЛО» в Театре Сатиры. Театралы Петербурга идут на «Семейку легкого поведения», а в Сочи выбрали «Пижаму на шестерых» с Ириной Алферовой.
Музыка: Панки, горы, «Симфослот»
Музыкальный уикенд в столице будет насыщен яркими событиями. «Чайф» ответит на сцене 30-летие альбома «Дети гор» (28 октября, клуб «1930»), «Монгол Шуудан» поздравит с днем рождения своего лидера Валерия Скородеда (27 октября, «16 Тонн»), «Йорш» представит новый альбом (28 октября, «Base»), а «Слот» проведет эксперимент, собрав фанатов в кинотеатре (27 октября, «Кунцево Плаза») для просмотра своего концерта с симфоническим оркестром.
«Алиса» выступит в выходные в Пензе и Казани, «Калинов мост» - в Мытищах, Дельфин – в Архангельске, а «Операция Пластилин» отправится заряжать панк-культурой Питер.
Накануне во всем мире отмечался «День панка», в связи с чем вокалист группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов (на фото) рассказал НСН о ближайших концертах и любимых группах.
«Самые важные вещи в этом году мы уже сделали: выпустили большой альбом, который называется "Счастье. Часть 1", сейчас идет тур в его поддержку. В эту субботу у нас будет большой концерт в Москве, всех вас очень ждем, 17 ноября будет большой концерт в Санкт-Петербурге и, наверное, до января мы будем в перманентном туре. Еще хотелось бы снять один клип и выпустить еще один сингл до Нового года. Моими любимыми исполнителями в панк-роке всегда были группы "Наив", "Король и Шут", "Операция Пластилин", а сейчас мне очень интересно творчество групп KDRR, Sellout и "Dругой Ветер". Это молодое поколение, которое, я очень сильно надеюсь, в свое время возьмет знамя панк-рока и понесет его дальше», - отметил музыкант.
Кино: Кеша, щука и императрица
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет фэнтези «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский, в главной роли Никита Кологривый), который эксперты ставят на третье место по потенциалу после «Чебурашки» и «Вызова».
Еще одной яркой премьерой станут «Императрицы» с Юлией Пересильд, продюсером которых выступила Тина Канделаки.
Геннадий Хазанов сказал НСН, что ему интересен Эмир Кустурица, который собирается снять в России фильм по Достоевскому «Преступление без наказания», а также назвал любимых режиссеров.
«Это Петр Ефимович Тодоровский, Володя Меньшов, Николай Досталь, - очень дорогие и близкие для меня люди. Да и многие работы Станислава Сергеевича Говорухина мне очень близки по духу. Из ныне живущих это и Карен Шахназаров, и ранние фильмы Никиты Михалкова. В нашей стране был очень неплохой кинематограф, теперь я это понимаю все более отчетливо», - отметил он.
Хазанов также признался, что даже не предполагал, насколько популярным станет мультфильм «Возвращение блудного попугая», где он озвучивал попугая Кешу, отметив, что текст и типаж придумывал не он, а автор сценария.
«Там же есть автор сценария Александр Курляндский, светлая ему память. Я пришел, режиссер поставил меня у пульта и говорит: давайте посмотрим партитуру, искали долго тональность голоса, чуть-чуть ее сдвинули, на записи посмотрели и начали делать. Я даже не знал, что это будет потом такой отклик иметь, нам не дано предугадать, знаете. Я очень рад, что что-то успел за свою жизнь сделать», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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