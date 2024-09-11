«От Таркана до Стоцкой»: Продюсер раскрыл секреты мюзикла «Последняя сказка»
Мюзикл о путешествии в эпоху Сулеймана Великолепного может побить рекорды «Ничего не бойся, я с тобой!», зрители услышат хит Таркана «Sikidim», а Анастасия Стоцкая с Юлией Ивой покажут, что такое «бродвейский стандарт», сказал в эфире НСН Дмитрий Богачёв.
Мюзикл «Последняя сказка» - это оригинальный российский проект, который также претендует на экранизацию, заявил в интервью НСН основатель и продюсер компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв.
В Москве накануне состоялась презентация мюзикла «Последняя сказка», премьера которого состоится 4 декабря. В числе участников постановки Анастасия Стоцкая, сыгравшая Шахерезаду, в ее создании также участвовали компании «Яндекс Афиша» и «MTC Live». Создатели мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!», который заработал в прокате более 3 млрд рублей и собрал больше 1 миллиона зрителей, ранее обещали, что ему на смену придет новый грандиозный мюзикл.
ИЗ МОСКВЫ В ЭПОХУ СУЛЕЙМАНА. «СКАЗКА И ПЕРВЫЙ КРИЗИС»
- В начале августа вы говорили, что на смену мюзиклу-миллиардеру «Ничего не бойся, я с тобой!» придет «новый грандиозный мюзикл». О чем этот будет «Последняя сказка», это чисто российская история или есть бродвейский аналог?
- Идея истории непростых отношений в период первого кризиса совместной жизни очень жизненная. Через это проходят почти все молодые пары. Это когда после ослепительной вспышки любви с первого взгляда начинается настоящая жизнь с ее проблемами и вызовами, ответственностью друг за друга и отношения, разногласиями, поисками компромиссов. В этот момент люди либо понимают, как важно и нужно понять друг друга, чем-то пожертвовать ради любви, пойти навстречу, либо просто разбегаются.
Наш мюзикл об этом. Мы облекли его в форму увлекательных приключений молодой пары, которая попадает из Его рациональной реальности в Ее волшебный и непредсказуемый мир героев «1001 ночи» - джинна, Аладдина, Али-Бабы, Синдбада, Шахерезады. Добавили мы в наш сюжет и немного истории, перемешав ее с вымыслом: действие переносит героев из современной московской квартиры в сказочный Стамбул эпохи Сулеймана Великолепного, в тот самый Великолепный век, только не настоящий, а воображаемый. И в этих сказочной реальности герои решают свои совсем несказочные проблемы.
Это абсолютно оригинальная история, которая претендует не только на мюзикл, но и на экранизацию - нам уже задают вопросы о правах на создание большого музыкального кино.
ОТ ТАРКАНА ДО КАРАВАНА: «САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ»
- Этот мюзикл называют «самым масштабным» проектом компании «Бродвей Москва» за последние годы. Речь идет о количестве актеров или бюджете? Сможет ли он обойти по количеству зрителей и сборам мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!» - какую ставите планку?
- Хотя такой цели и не стоит, я думаю, шансы есть. В основе мюзикла довольно интересная многослойная и многомерная драматургия с актуальной проблематикой, поворотами сюжета и многочисленными сюрпризами. В нем много всем известных персонажей, появляющихся в совершенно неожиданных образах и непредсказуемых ситуациях.
Специально для постановки написаны полтора десятка хитовых музыкальных номеров с хорошими поэтическими текстами. Среди них и пронзительные баллады, от которых мурашки по телу, и эмоциональные дуэты, очень красивый сложный квартет, как в мюзикле «Шахматы», и несколько прекрасных массовых номеров, один из которых - мегапопулярный хит Таркана Sikidim, написанный главным композитором турецкой эстрады несравненной Сезен Аксу.
Отдельно хочется сказать про феноменальную зрелищность этого спектакля. Он станет едва ли не самым зрелищным и самым дорогим по затратам на художественное оформление за четверть века моей карьеры продюсера мюзиклов. По залу будет шествовать величественный караван, на сцене появятся и великолепные дворцы, и пестрая шумная рыночная площадь средневекового Стамбула, а главные герои полетят навстречу своей мечте на ковре-самолете, который для нас изготовила бельгийская компания с точной имитации аэродинамики летящей и развевающейся ткани - ноухау, которое держится в строгом секрете. Костюмы - это большой отдельный разговор, как и особенно зрелищная и яркая хореография восточных танцев.
БРОДВЕЙСКИЙ СТАНДАРТ. ЯРКАЯ ИВА И БЕЗУПРЕЧНАЯ СТОЦКАЯ
- В роли Шахерезады выступят Юлия Ива и Анастасия Стоцкая, получившая в 2022 году «Золотую маску» за роль в мюзикле «Шахматы». Станет ли имя Стоцкой дополнительным «магнитом» для зрителей? Она будет главной Шахерезадой или они поделят время 50 на 50?
- Настя Стоцкая и Юля Ива стали важной частью нашей мюзикловой культуры. Обе яркие, интересные актерски и безупречные вокально актрисы. Вполне себе бродвейский стандарт - поверьте члену «Бродвейской лиги». С ними связана не одна успешная постановка, при этом иногда они делят одну и ту же главную женскую роль, что неудивительно. Так было и в «Шахматах», и в «Ничего не бойся, я с тобой!», а в «Поющих под дождем» они играли соперниц.
В «Последней сказке» роль Шахерезады конкурирует по весу с ролью Жени - главной героини, а по своей физической и драматической нагрузке местами и превосходит. Непростая работа над ролью предстоит обеим актрисам. Вообще, мюзикл обещает быть сложным физически и эмоционально затратным для всех артистов, включая наш первоклассный ансамбль, но все справятся.
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