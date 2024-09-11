«От Таркана до Стоцкой»: Продюсер раскрыл секреты мюзикла «Последняя сказка»

- Идея истории непростых отношений в период первого кризиса совместной жизни очень жизненная. Через это проходят почти все молодые пары. Это когда после ослепительной вспышки любви с первого взгляда начинается настоящая жизнь с ее проблемами и вызовами, ответственностью друг за друга и отношения, разногласиями, поисками компромиссов. В этот момент люди либо понимают, как важно и нужно понять друг друга, чем-то пожертвовать ради любви, пойти навстречу, либо просто разбегаются.

Наш мюзикл об этом. Мы облекли его в форму увлекательных приключений молодой пары, которая попадает из Его рациональной реальности в Ее волшебный и непредсказуемый мир героев «1001 ночи» - джинна, Аладдина, Али-Бабы, Синдбада, Шахерезады. Добавили мы в наш сюжет и немного истории, перемешав ее с вымыслом: действие переносит героев из современной московской квартиры в сказочный Стамбул эпохи Сулеймана Великолепного, в тот самый Великолепный век, только не настоящий, а воображаемый. И в этих сказочной реальности герои решают свои совсем несказочные проблемы.

Это абсолютно оригинальная история, которая претендует не только на мюзикл, но и на экранизацию - нам уже задают вопросы о правах на создание большого музыкального кино.

ОТ ТАРКАНА ДО КАРАВАНА: «САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ»

- Этот мюзикл называют «самым масштабным» проектом компании «Бродвей Москва» за последние годы. Речь идет о количестве актеров или бюджете? Сможет ли он обойти по количеству зрителей и сборам мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой!» - какую ставите планку?

- Хотя такой цели и не стоит, я думаю, шансы есть. В основе мюзикла довольно интересная многослойная и многомерная драматургия с актуальной проблематикой, поворотами сюжета и многочисленными сюрпризами. В нем много всем известных персонажей, появляющихся в совершенно неожиданных образах и непредсказуемых ситуациях.

Специально для постановки написаны полтора десятка хитовых музыкальных номеров с хорошими поэтическими текстами. Среди них и пронзительные баллады, от которых мурашки по телу, и эмоциональные дуэты, очень красивый сложный квартет, как в мюзикле «Шахматы», и несколько прекрасных массовых номеров, один из которых - мегапопулярный хит Таркана Sikidim, написанный главным композитором турецкой эстрады несравненной Сезен Аксу.