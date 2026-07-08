«Детям наплевать!»: Создатель «Трех котов» о претензиях Лондона к «Маше и Медведю»
Поиск пропаганды, «мягкой силы» и закодированных смыслов в мультфильме «Маша и Медведи» выглядит смешно, сказал в эфире НСН Дмитрий Высоцкий.
Попытка британских парламентариев запретить мультфильм «Маша и Медведь» – это глупость, заявил в интервью НСН создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий.
По данным издания The Guardian, около 50 депутатов из Великобритании потребовала запретить показ в этой стране российского мультсериала «Маша и Медведь», в котором якобы есть мягкая форма пропаганды. Высоцкий отметил, что детей сложно обмануть, приписывая мультфильмам «отвратительные черты».
«У политиков свои цели, часто личные, а у зрителей – свои интересы, им нравится, потому что это попадает им в душу и сердце. Детей трудно обмануть. Они считывают только то, что их радует. Им совершенно наплевать, какая фуражка на ком одета, они видят взаимоотношения двух симпатичных героев и радуются. Это касается любого ребенка в любой стране. А все остальное - глупости, что там какого цвета и что закодировано. Политики могут постараться приписать произведению искусства те или иные отвратительные черты, если им это выгодно. Кто-то даже при желании может их "увидеть", но их там нет. Мультфильм "Маша и Медведь" абсолютно открытый, веселый, чистый, светлый и озорной. Только при большом желании можно докопаться до какого-то столба и найти там пропаганду или, как они говорят, "мягкую силу", но это выглядит смешно», - подчеркнул мультипликатор.
По его мнению, создатели не должны дополнительно «разъяснять» смысл своих персонажей. При этом скандал вокруг картины может сработать и в ее пользу.
«Ни музыка, ни кино, ни анимация, ни одно искусство не нуждается в разъяснении – и так все видно и понятно. Язык культуры – это самый короткий и широкий мост, чтобы люди начали друг друга понимать, тем более, если мы говорим о детском контенте. Когда дети из разных стран выросли на одном и том же мультфильме, им будет гораздо проще договориться и понять друг друга. "Маша и Медведь" - это абсолютно универсальный проект, который сделан на классике диснеевского, российского и советского юмора. Не случайно без всякого нажима он стал популярен и интересен во всем мире. Если его даже запретят в одной отдельно взятой стране или на каком-то ресурсе, люди будут смотреть в обход. Часто случается, что скандал вокруг какого-то проекта, наоборот, дает ему толчок вверх, может быть обратный эффект», - заключил собеседник НСН.
Известный российский художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», чему учит кот Леопольд из одноименного советского мультфильма.
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