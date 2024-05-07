«Истина в споре»: Сценарист Золотарев назвал субъективной оценку значимости фильмов

По словам сценариста, представителям российского кинопроизводства сегодня доступно несколько инструментов господдержки, однако она часто приводит к прямому вмешательству в творческий процесс.

«Когда институты, которые поддерживают кинематографию, на этапе отбора принимают решение, выбирают то или иное направление, начинаются сложности. Мы получаем сопродюсеров в лице государственных институтов. Это не плохо, но сложно, нужно заранее понимать правила игры», - пояснил он.

Собеседник НСН также предположил, что невозможно однозначно назвать какой-либо фильм социально значимым или выработать конкретные критерии.