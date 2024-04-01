Любимова ожидает, что текущий год побьет рекордные сборы кинопроката 2023 года
Текущий год может быть успешным для российского кинопроката, есть шанс, что кассовые сборы в 2024-м побьют рекорд по итогам прошлого года. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова в интервью ТАСС.
Как отметила глава Минкульта в студии в Координационном центре правительства на выставке-форуме «Россия», с января на экраны вышло «беспрецедентное количество» картин-миллиардников.
«Если раньше такой фильм появлялся раз в год — в новогодние праздники, то теперь видим очень активную по посещаемости зиму. <…>. Зная, какие картины готовятся к выходу в прокат, действительно, есть шанс побить рекорды [прошлого года]», — считает Любимова.
Министр подчеркнула, что в России «последовательно и беспощадно» разрушили мифы о кино, в частности, о невозможности существования национальной кинематографии без американских картин. Также Любимова указала на несостоятельность «страшилок» о том, что пользователи в РФ не готовы платить за легальный контент в онлайн-сервисах. По словам министра, платформы активно развиваются.
«И мы следим внимательно вместе с командой российских продюсеров, и коллегами из Фонда кино, и коллегами из онлайн-платформ — чем можем помочь, поддержать... чтобы рынок еще активнее развивался, а зритель имел широкий яркий репертуар», — добавила Любимова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о совокупных сборах кинотеатров в РФ в прошлом году, они превысили 40 млрд рублей. Позже стало известно, что сборы за первую неделю 2024 года составили 5,8 млрд, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Любимова ожидает, что текущий год побьет рекордные сборы кинопроката 2023 года
- «Летучий корабль» вновь возглавил российский прокат в уикенд
- Поставки вина в Россию из ЕС упали на 37,2%
- Штрафы для авиакомпаний за задержку рейса увеличили до 100 рублей в час
- Любимова: Спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокусе» нет
- В России запустили механизм блокировки продажи просроченных товаров на кассе
- В Белгородской области перехватили два украинских БПЛА
- Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах
- По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» арестовали активы на 100 трлн рублей
- Опрос: Большинство россиян относится к шуткам на работе терпимо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru