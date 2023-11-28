«Индустрия живет!»: Герман-младший о поддержке фильмов Минкультом

Русское кино живет и развивается даже при существующих сложностях и «перекосах», отметил в эфире НСН режиссер Алексей Герман-младший.

Благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается, заявил кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН. По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров.

Ранее Минкультуры подвело итоги очной защиты кинопроектов и представило список из 249 фильмов, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. На господдержку смогут рассчитывать, в частности, фильмы об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Кроме того, государство поможет с финансированием продолжения «Чебурашки» и экранизации романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».

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«Индустрия, хуже или лучше, живет и развивается. Вопрос в том, есть ли у нас такие же пронзительные картины, как, допустим, «Осенний марафон» или «Андрей Рублев». Безусловно, русское кино живет при тех сложностях и определенных перекосах, которые существуют. Это видно и по совсем молодому поколению, и по индустриальным проектам. Все это было бы невозможно без господдержки. У нас за последние шесть месяцев стоимость производства в части заработной платы выросла минимум на 30%. В ситуации чудовищного подорожания и дефицита кадров мы бы остались с пиратским контентом. Благодаря государству индустрия работает», - сказал Герман-младший.

Он отметил, что господдержку оказывают, в частности, дебютному кино, анимации и социально значимому кино. При этом он напомнил, что создателям кино нельзя нарушать законы, иначе Минкульт может не выдать прокатное удостоверение.

«Поддерживается, в частности, дебютное кино, анимация, индустриальное кино, социально значимое. При этом у нас есть законы в стране, которые регламентируют. Есть законы, через которые переступать нельзя, иначе тебе не выдадут прокатное удостоверение», - резюмировал режиссер.

В 2023 году Минкультуры планировало выделить на создание национальных фильмов 11,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах – 12,28 млрд рублей ежегодно. В том числе 7,6 млрд рублей ежегодно планировалось направить Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино, в 2023 году не менее 25 проектов, в 2024 – 30, 2025 – 35, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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