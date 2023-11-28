«Индустрия живет!»: Герман-младший о поддержке фильмов Минкультом

Благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается, заявил кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН. По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров.

Ранее Минкультуры подвело итоги очной защиты кинопроектов и представило список из 249 фильмов, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. На господдержку смогут рассчитывать, в частности, фильмы об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Кроме того, государство поможет с финансированием продолжения «Чебурашки» и экранизации романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».