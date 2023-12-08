Телешоу и пиплметры: Кто будет смотреть новогоднее обращение президента
В новогоднюю ночь телевизор включают хотя бы на минуту 58% населения России, рассказали НСН в Mediascope.
Праздничные развлекательные программы в новогоднюю ночь по телевидению собираются смотреть лишь 11% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob. Еще 33% заявляют, что включат телевизор «для фона». За последние несколько лет показатели особо не изменились, заявили НСН в технологичной исследовательской компании Mediascope.
«По данным Mediascope, в новогоднюю ночь хотя бы на минуту телевизор включают 58% населения, в среднем минуту его смотрят 37% населения, в момент обращения президента – 45%. Такие показатели наблюдаются в последние несколько лет, значимых изменений нет», - рассказали в компании.
Также НСН рассказали, как именно считают россиян, которые смотрят телевизор и как их отличают от тех, кто включает телевизорной «на фон».
«Телесмотрение измеряется технологическим способом на исследовательской панели, которая насчитывает более 20 тысяч человек по всей России и репрезентирует население страны старше четырех лет. Для учета телепросмотра на каждый телевизор в домах и на дачах участников ТВ-исследования установлены специальные устройства – пиплметры. Телепросмотры учитываются с помощью блока дистанционного управления, на котором есть кнопки для каждого члена семьи. Человек нажимает на закрепленную за ним кнопку, когда входит в комнату с работающим телевизором или покидает ее, чтобы зарегистрировать свое присутствие или отсутствие у включенного телеэкрана. В течение дня пиплметр автоматически записывает на счёт каждого зарегистрированного зрителя все переключения телеканалов и хранит эту информацию в памяти. После сбора и обработки эти данные попадают в итоговые показатели», - отменили в Mediascope.
Ранее съемки «Новогоднего голубого огонька», который покажут на телеканале «Россия» до и после обращения президента РФ, стартовали на студии Мосфильм, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минэк: проживание в российских отелях подорожало менее чем на 9%
- Ирина Винер: россиянам не стоит ехать на Олимпиаду в Париж
- В Петербурге арестовали двух полицейских за содействие вымогателям
- Такер Карлсен не исключил для себя возможность занять пост вице-президента США
- ФАС: торговые сети ограничили наценку на куриные яйца
- СМИ:: Концертный тур Тейлор Свифт побил рекорд, собрав миллиард долларов
- Журова связала допуск россиян на Олимпийские игры с выдвижением Путина
- «Портят настроение»: Лоза усомнился в актуальности новогодних шоу
- Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Минеральных водах
- Ипотечный брокер Ракута предрек снижение цен на «вторичку» на 20-30%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru