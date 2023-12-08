Телешоу и пиплметры: Кто будет смотреть новогоднее обращение президента

Также НСН рассказали, как именно считают россиян, которые смотрят телевизор и как их отличают от тех, кто включает телевизорной «на фон».



«Телесмотрение измеряется технологическим способом на исследовательской панели, которая насчитывает более 20 тысяч человек по всей России и репрезентирует население страны старше четырех лет. Для учета телепросмотра на каждый телевизор в домах и на дачах участников ТВ-исследования установлены специальные устройства – пиплметры. Телепросмотры учитываются с помощью блока дистанционного управления, на котором есть кнопки для каждого члена семьи. Человек нажимает на закрепленную за ним кнопку, когда входит в комнату с работающим телевизором или покидает ее, чтобы зарегистрировать свое присутствие или отсутствие у включенного телеэкрана. В течение дня пиплметр автоматически записывает на счёт каждого зарегистрированного зрителя все переключения телеканалов и хранит эту информацию в памяти. После сбора и обработки эти данные попадают в итоговые показатели», - отменили в Mediascope.

Ранее съемки «Новогоднего голубого огонька», который покажут на телеканале «Россия» до и после обращения президента РФ, стартовали на студии Мосфильм, отмечает «Радиоточка НСН».

