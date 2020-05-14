«Посмотрим по телевизору!» Российские болельщики готовы терпеть до полной нормализации
Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в эфире НСН поддержал европейских фанатов, которые настаивают не создавать риски для поклонников футбола, открывая вход на трибуны раньше времени.
Более 300 фанатских объединений, представляющих более 150 клубов Европы, подписали пресс-релиз с призывом отказаться от идеи возобновления сезона, если санитарные условия не позволяют болельщикам вернуться на стадион.
«Мы настоятельно призываем компетентные органы продолжать приостанавливать соревнования по футболу до тех пор, пока посещение стадиона не станет безопасным для здоровья населения», говорится в заявлении фанатов.
Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин в эфире НСН поддержал европейских любителей футбола.
«Для футбола, конечно, отсутствие матчей - это очень плохо. В прошлом столетии только в 1941 году не завершились чемпионаты. Сейчас эта эпидемия вынудила спорт полностью остановить все игры. Футбол без зрителей - это беда. Но при выборе "футбол без зрителей или никакого футбола" - пусть, конечно, играют при пустых трибунах, а мы посмотрим по телефизору. Понятно, что будет скучная атмосфера, как тренировочные матчи, например. Но, по крайней мере, хотя бы доиграется чемпионат. А зрители вернутся на трибуны, когда будут понимать, что нет опасности для своей жизни и здоровья. Например, в Белоруссии, где не было официального запрета на посещение футбольных матчей, многие фанатские объединения призвали болельщиков поберечься и не ходить на игры. Точно такой же посыл и в этом обращении. Я думаю, наши клубы поддержали в этом вопросе европейских болельщиков», - заявил он.
Ранее НСН писала, что Копенгаген и Бухарест подтвердили намерение принять у себя матчи чемпионата Европы по футболу, который перенесен на 2021 год. Организаторы подчеркивают, что вариант отказа от проведения матчей чемпионата Европы из-за его переноса не рассматривался.
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