«Посмотрим по телевизору!» Российские болельщики готовы терпеть до полной нормализации

«Для футбола, конечно, отсутствие матчей - это очень плохо. В прошлом столетии только в 1941 году не завершились чемпионаты. Сейчас эта эпидемия вынудила спорт полностью остановить все игры. Футбол без зрителей - это беда. Но при выборе "футбол без зрителей или никакого футбола" - пусть, конечно, играют при пустых трибунах, а мы посмотрим по телефизору. Понятно, что будет скучная атмосфера, как тренировочные матчи, например. Но, по крайней мере, хотя бы доиграется чемпионат. А зрители вернутся на трибуны, когда будут понимать, что нет опасности для своей жизни и здоровья. Например, в Белоруссии, где не было официального запрета на посещение футбольных матчей, многие фанатские объединения призвали болельщиков поберечься и не ходить на игры. Точно такой же посыл и в этом обращении. Я думаю, наши клубы поддержали в этом вопросе европейских болельщиков», - заявил он.

Ранее НСН писала, что Копенгаген и Бухарест подтвердили намерение принять у себя матчи чемпионата Европы по футболу, который перенесен на 2021 год. Организаторы подчеркивают, что вариант отказа от проведения матчей чемпионата Европы из-за его переноса не рассматривался.

