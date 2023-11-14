СМИ назвали участников новогоднего «Голубого огонька» 2024
Съёмки «Новогоднего голубого огонька», который покажут на телеканале «Россия» до и после обращения президента РФ, стартовали на студии Мосфильм, сообщает «Комсомольская правда».
Отмечается, что работа идёт в обстановке секретности, массовке и команде проекта запретили публиковать фото и видео со съёмочной площадки.
По данным издания, в новогодней передаче примут участие Алсу, Дима Билан, Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Игорь Николаев, Олег и Родион Газмановы, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Александр Розенбаум и другие. Также на сцену выйдет Николай Басков, который вместе с Андреем Малаховым и Марией Ситтель станет ещё и одним из ведущих.
Что касается процесса, то каждый из участников приезжает на студию к заранее назначенному времени. После записи выступления снимаются кадры за столиками. Съёмки «Новогоднего голубого огонька» будут идти ещё две недели.
Ранее российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что смотреть «Голубые огоньки» стало скучно из-за одних и тех же «стареющих звёзд».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru