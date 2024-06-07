«Мистика и тру-крайм»: Васильева и Охлобыстин озвучили криминальное «Простоквашино»
Актеры Татьяна Васильева и Иван Охлобыстин озвучили героев детективного подкаста про героев «Простоквашино», сообщили в HiFi-стриминге «Звук». Информация о проекте имеется в распоряжении НСН.
«Тру-крайм подкаст», как называют его авторы, рассказывает о новых приключениях персонажей советского мультфильма. Почтальона Печкина озвучивает Иван Охлобыстин, Кота Матроскина - Антон Табаков, а Дядю Федора - Энджел Жуков. Персонаж Васильевой – няня-детектив Маргарита Егоровна, которая раскрывает тайны пропавших кексов, моркови и другие серьезные преступления.
Создатели 15-серийного подкаста для детей под названием «ПростоДетектив» – «Звук» и «Союзмультфильм».
По словам собеседника НСН, жители «Простоквашино» также стали героями мистических аудиорассказов в духе «Очень странных дел» и «Гравити фолз».
Ранее авторы музыки и песен к мультсериалу «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев рассказывали «Культурному гиду НСН» о концерте, приуроченном ко Дню рождения мультфильма, и музыкальном проекте «СмешБэнд».
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