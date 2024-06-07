«Мистика и тру-крайм»: Васильева и Охлобыстин озвучили криминальное «Простоквашино»

Актеры Татьяна Васильева и Иван Охлобыстин озвучили героев детективного подкаста про героев «Простоквашино», сообщили в HiFi-стриминге «Звук». Информация о проекте имеется в распоряжении НСН.

«Тру-крайм подкаст», как называют его авторы, рассказывает о новых приключениях персонажей советского мультфильма. Почтальона Печкина озвучивает Иван Охлобыстин, Кота Матроскина - Антон Табаков, а Дядю Федора - Энджел Жуков. Персонаж Васильевой – няня-детектив Маргарита Егоровна, которая раскрывает тайны пропавших кексов, моркови и другие серьезные преступления.