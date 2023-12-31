«Искренность и шоу!»: Волочкова под Новый год поразмышляла о верности

Анастасия Волочкова сказала в эфире НСН, что главным событием 2023 года для нее стало создание шоу, отразившее всю жизнь балерины.

Балерина Анастасия Волочкова в интервью НСН заявила, что её личным главным событием 2023 года стал запуск балетного шоу «Одержимость», премьера которого состоялась в Москве в ноябре.

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﻿«Уходящий год ознаменовался созданием моего нового шоу «Одержимость», о котором я мечтала всю жизнь. В этом шоу было показано все, что происходило в моей жизни, это можно назвать балом лицемерия, когда люди целуют руки, а потом превращаются во врагов и завистников. Это шоу также выйдет в виде фильма», - рассказала Волочкова.

В преддверии нового, 2024 года она пожелала всем добра, счастья и искренности.

«Мои золотые, я желаю всем добра и счастья, чтобы вас всех окружали самые настоящие, искренние и душевные люди, такие, которые будут с вами рядом в тот миг, когда это поистине нужно», - обратилась она к россиянам.

Волочкова также сообщила, что в преддверии Нового года записала новую песню под названием «Слезы моих бывших», и рекомендовала всем ее послушать.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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