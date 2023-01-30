«Исключительно за свой счет!»: Шахназаров раскрыл стоимость реставрации фильмов Гайдая

Оцифровка «Ивана Грозного» Эйзенштейна обошлась «Мосфильму» в $80 тыс., а фильмов Гайдая – от $25 тыс. до $40 тыс., сказал в эфире НСН Карен Шахназаров.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал в интервью НСН, во сколько обошлась киноконцерну оцифровка картин Леонида Гайдая.

В России 30 января отмечается 100-летие со дня рождения Гайдая, комедии которого являются классикой советского кино.

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«К юбилею мы полностью отреставрировали и оцифровали все основные картины Гайдая, они в хорошем качестве теперь. В Новый год все смотрели уже отреставрированные картины. Стоимость реставрации зависит от качества исходников. Например, когда мы реставрировали "Иван Грозный" Эйзенштейна, это выходило в условных единицах порядка $80 тыс. При этом исходники фильмов Леонида Иовича, конечно, не в таком состоянии, как "Иван Грозный", каждая картина – от $25 тыс. до $40 тыс. Это приличная сумма, учитывая, что у Гайдая много картин. Сейчас мы, кстати, делаем "Не может быть", но основные уже отреставрировали: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", «"Иван Васильевич", "Операция Ы". Остались "Не может быть" и "Деловые люди"», - сказал Шахназаров.

Он подчеркнул, что «Мосфильм» реставрирует картины за свой счет.

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«Это довольно сложная и дорогостоящая работа. "Мосфильм" полностью находится на самофинансировании: все, что мы делаем, это за счет средств, которые сами зарабатываем. Из собственной прибыли мы имеем право вкладывать в развитие, вот мы и вкладываем, в том числе в реставрацию наших картин наших знаменитых мастеров. Мы не только Гайдая, но и Тарковского полностью отреставрировали, Климова, Шепитько, Владимира Меньшова. Мы делаем это исключительно за свой счет», - заключил собеседник НСН.

Ранее Шахназаров рассказал НСН, какие картины Гайдая он считает лучшими.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КиноМосфильмКарен Шахназаров
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