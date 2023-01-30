«Последователь Чаплина»: Шахназаров назвал лучшие фильмы Гайдая

«Две абсолютных вершины его творчества - это "Кавказская пленница" и "Бриллиантовая рука". Его художественный стиль - это эксцентрическая комедия, жанр редкий, практически исчезнувший, который ведет свое начало практически от немого кино, Чарли Чаплина, Гарольда Ллойда, от классиков. Леонид Иович сумел блистательно продолжить этот жанр на новом этапе. Мне кажется, квинтэссенция его художественных идей воплотилась в его лучших картинах. Для меня эти две картины наиболее значимые», - сказал Шахназаров.

По его словам, сейчас по всей стране при участии «Мосфильма» проводятся ретроспективные показы фильмов Гайдая, а все его основные картины оцифрованы.

«К юбилею мы полностью отреставрировали и оцифровали все основные картины Гайдая, запустили в интернете новый плейлист, на YouTube сделали хороший ролик памяти Леонида Иовича. Его портрет теперь украшают одно из самых проходимых мест "Мосфильма", сделали большую фреску. С нашим участием по всей стране сейчас проходят всевозможные ретроспективы, показы его фильмов. Сегодня вечером в Доме кино будет проходить мероприятие, при этом каких-то концертов мы не планируем, я не большой любитель пафосных концертов», - заключил собеседник НСН.

Ранее Шахназаров призвал прекратить «охоту на ведьм» в отношении актеров, критикующих спецоперацию на Украине.

