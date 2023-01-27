Шахназаров призвал перестать «охотиться» на критикующих спецоперацию актеров
Режиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров считает, что необходимо прекратить охоту на актеров, критикующих военную операцию, которую Россия проводит на Украине.
«Здесь важно не наломать дров. В любом случае устраивать охоту на ведьм — опасная история. Это может породить раскол в обществе», — пояснил он в интервью «Комсомольской правде».
Шахназаров утверждает, что обвиненных в «предательстве» и «дискредитации армии» актеров надо разделять на тех, кто напрямую сотрудничает с противником и тех, кто просто высказал свое суждение о происходящем. Как полагает режиссер, актер, «неудачно, глупо» высказавший свое мнение о российских властях и спецоперации, завтра может поменять свои убеждения.
Режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев» Петр Зеленов заявил накануне, что актер Дмитрий Назаров, критикующий спецоперацию, не будет участвовать в съемках фильма. По его словам, сцены с участием Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова, будут пересняты с другим актером. Ранее художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова из театра из-за его политической позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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