Шахназаров призвал перестать «охотиться» на критикующих спецоперацию актеров

Шахназаров утверждает, что обвиненных в «предательстве» и «дискредитации армии» актеров надо разделять на тех, кто напрямую сотрудничает с противником и тех, кто просто высказал свое суждение о происходящем. Как полагает режиссер, актер, «неудачно, глупо» высказавший свое мнение о российских властях и спецоперации, завтра может поменять свои убеждения.

Режиссер новой экранизации «Двенадцати стульев» Петр Зеленов заявил накануне, что актер Дмитрий Назаров, критикующий спецоперацию, не будет участвовать в съемках фильма. По его словам, сцены с участием Назарова, который должен был сыграть Кису Воробьянинова, будут пересняты с другим актером. Ранее художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова из театра из-за его политической позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



