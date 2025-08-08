Аудитория аниме в России выросла на 60% за первые полгода 2025 года

При этом данным «Индекса Кинопоиск Pro» также свидетельствуют, что в марте 2025 года интерес россиян к аниме впервые превысил внимание к американским сериалам (20% против 19%).

Чаще всего подписчики «Кинопоиска» выбирали для себя такие аниме, как «Атака титанов», «Синяя тюрьма: Блю Лок» и «Дитя погоды». При этом в общей сложности в топ-10 попало сразу четыре проекта, премьера которых состоялась прошлым летом. Уточняется, что число зрителей, посмотревших «Атаку титанов», превысило 3,2 миллиона человек.

В марте 2025 года японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место «Индекса Кинопоиск Pro». Проект набрал 5,02% общего интереса, обогнав российский сериал «Аутсорс» онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской кампании «Среда» и второй сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара», напоминает «Радиоточкой НСН».

