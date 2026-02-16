Интерес к литературе о русских традициях вырос на 76%
В преддверии Масленицы и Великого поста книжный сервис «Литрес» проанализировал, как изменился спрос россиян на литературу о русских и православных традициях, а также о национальной кухне.
За год выручка от продажи книг о русских традициях выросла на 76%. Одновременно увеличился интерес к литературе о православных традициях (на 38%) и об укладе русской жизни (на 141%).
Особенно заметен всплеск интереса к православной кулинарии: за две недели с 1 по 15 февраля 2026 года выручка от продажи соответствующих книг поднялась на 60% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.
Среди самых востребованных произведений о традициях и культуре лидирует аудиокнига «Лето Господне» Ивана Шмелёва — роман, насыщенный описаниями русского быта, праздников и народных гуляний. На втором месте — книга Ольги и Павла Сюткиных «Русская кухня: от мифа к науке». Третью и четвёртую строчки занимают электронная книга и аудиоверсия работы Елизаветы Тюгаевой «ЯТЬ. Психотерапия русской традицией, или Как жить лучше в опоре на наш культурный код». Замыкает пятёрку лидеров аудиокнига Юрия Лотмана «Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)».
В топ‑3 книг о православной кулинарии вошли: «Великий пост. Рецепты на каждый день», «Монастырская кухня» (авторы — Максим Сырников и Олег Робинов) и «Славянская Масленица. Традиции, обряды, рецепты на каждый день» Оксаны Макс.
Ранее стало известно, что «блинный набор» почти не подорожал за новогодние праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
