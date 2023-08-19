«Ясулович – сам театр». Коллеги вспоминают народного артиста России
Коллеги по актерскому цеху вспоминают народного артиста Игоря Ясуловича, который сыграл в кино более 120 ролей. Известность ушедшему актеру принесли фильмы «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Бег», «Через тернии к звездам» и другие. Он активно играх в театре и занимался преподавательской работой.
Народный артист России Игорь Ясулович умер в возрасте 81 года, сообщил ГИТИС. По информации Telegram-канала 112, последние несколько дней он провел в больнице. Два дня назад артиста отпустили домой, однако, сегодня он скончался, пишет 112.
Народный артист России Борис Щербаков выразил свои соболезнования близким в связи со смертью актера Игоря Ясуловича. Щербаков считает, что его коллега был абсолютно неповторимым артистом и отзывчивым человеком.
«Соболезнования всем его близким и родным. Это, конечно, огромная потеря и для театра нашего, и для кинематографа, потому что второго такого нет актера. Я просто не вижу сейчас вот из всех артистов молодых. Да, он действительно был абсолютно неповторимым. В каждой роли он был разным. Удивительно талантливый и очень-очень хороший человек, действительно добрый, очень отзывчивый, очень внимательный, очень тактичный. Ой, мне очень жаль, что его не стало», — сказал он в интервью Газете.ru.
Профессор ГИТИС Иосиф Райхельгауз назвал Ясуловича самого по себе театром.
«Трагическая новость, не знаю, что говорить. Уходят легенды, те, кто сами по себе театр, огромные события, целая жизнь и технологии. Игорь Николаевич был одним из них», — заявил профессор «Известиям».
Райхельгауз выразил надежду на то, благодаря ученикам Ясуловича сохранится русский театр.
В конце июля стало известно, что актера театра и кино Игоря Ясуловича, ранее госпитализированного в одну из московских клиник, сняли с аппарата ИВЛ. К 81-летнему актеру вернулась память, он ориентируется в пространстве и понимает причину своего нахождения в клинике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
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