«Ясулович – сам театр». Коллеги вспоминают народного артиста России

Народный артист России Борис Щербаков выразил свои соболезнования близким в связи со смертью актера Игоря Ясуловича. Щербаков считает, что его коллега был абсолютно неповторимым артистом и отзывчивым человеком.



«Соболезнования всем его близким и родным. Это, конечно, огромная потеря и для театра нашего, и для кинематографа, потому что второго такого нет актера. Я просто не вижу сейчас вот из всех артистов молодых. Да, он действительно был абсолютно неповторимым. В каждой роли он был разным. Удивительно талантливый и очень-очень хороший человек, действительно добрый, очень отзывчивый, очень внимательный, очень тактичный. Ой, мне очень жаль, что его не стало», — сказал он в интервью Газете.ru.