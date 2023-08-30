Режиссера Глеба Панфилова похоронили в Москве

Перед похоронами в московском храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря прошло прощание с кинодеятелем. На траурной церемонии присутствовали родственники и друзья режиссёра, а также коллеги.

Могила Панфилова находится рядом с могилой его супруги, народной артистки СССР Инны Чуриковой. Напомним, она умерла 14 января 2023 возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

Ранее на 82-м году жизни умер народный артист России Игорь Ясулович, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

