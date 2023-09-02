Умерла актриса из сериала «Каменская» Людмила Мелешко

Российская актриса Людмила Мелешко умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

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Артистка ушла из жизни 31 августа. Причины смерти Мелешко не уточняются.

Актриса впервые снялась в кино в 1981 году, Мелешко исполнила эпизодическую роль в фильме «Половодье». Позже артистка снималась в картинах «Культпоход в театр», «Как я был вундеркиндом», «Темная ночь». Кроме того, Мелешко известна по работе в детективном сериале «Каменская».

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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